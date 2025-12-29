Triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành Y tế năm 2026

Ngày 29/12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025, nhiệm kỳ 2021 – 2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026 - 2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Lê Hồng Trung - TUV, Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế...

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Năm 2025, ngành Y tế đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ y tế và bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh với việc tham mưu, ban hành hàng loạt văn bản quan trọng như Luật Dân số, Luật Phòng bệnh, các nghị quyết, nghị định, thông tư chuyên ngành; tổ chức bộ máy y tế tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, gắn với phân cấp, phân quyền rõ ràng.

Hoạt động phòng bệnh, khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm, y dược cổ truyền, dân số, bà mẹ – trẻ em và bảo trợ xã hội được triển khai đồng bộ, nhiều chỉ số sức khỏe tiếp tục cải thiện tích cực. Chuyển đổi số y tế có bước tiến mạnh mẽ với việc triển khai bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử, kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Công tác quản lý dược, thiết bị y tế, tài chính y tế, hợp tác quốc tế, truyền thông, khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Các chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,15%, vượt chỉ tiêu đề ra; số bác sĩ và giường bệnh/10.000 dân đều đạt kế hoạch với lần lượt 15 bác sĩ và 34,5 giường bệnh. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường, trên 90% dân số được quản lý sức khỏe, tuổi thọ trung bình đạt 74,8 tuổi; mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế vượt 90%.

Các chỉ số về chăm sóc bà mẹ, trẻ em cơ bản được kiểm soát, tỷ số giới tính khi sinh ổn định ở mức 111 bé trai/100 bé gái; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi đều giảm so với chỉ tiêu kế hoạch. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, trên 91% người khuyết tật và người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp, chăm sóc kịp thời.

Nhìn lại giai đoạn 2021–2025, ngành Y tế đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đặc biệt, chuyển đổi số y tế đạt nhiều kết quả nổi bật với hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển hệ thống y tế hiện đại, bền vững trong giai đoạn tới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long biểu dương những kết quả ngành Y tế đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị: Năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, trong bối cảnh và mục tiêu phát triển mới, toàn ngành Y tế phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về y tế. Có cơ chế, giải pháp huy động sự tham gia thực chất của khu vực y tế tư nhân và nguồn lực xã hội vào phát triển y tế tư nhân. Công tác chuyển đổi số phải triển khai thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Y tế tạo bước chuyển rõ nét trong y đức, để mỗi cán bộ, nhân viên y tế phải thực sự là lương y, từ mẫu theo lời dạy của Bác Hồ. Tập trung kiện toàn tổ chức hệ thống y tế, đặc biệt là các trạm y tế xã, phường. Đồng thời, điều chỉnh mạng lưới y tế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước mắt, Bộ Y tế cần tập trung cao độ, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan hoàn thành những việc còn dang dở, hướng tới sự phát triển chung của ngành và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Vĩnh Hà