Trải nghiệm điều trị chạy thận chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế

Trang thiết bị y tế hiện đại theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Hiện nay, Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt đầu tư đồng bộ chuyên môn và trang thiết bị cho Đơn nguyên Thận - Lọc máu nhằm nâng chất lượng điều trị và tăng cường an toàn trong chạy thận dài hạn. Hệ thống lọc máu tại đơn nguyên sử dụng màng lọc High Flux và Medium để nâng hiệu quả lọc, hỗ trợ loại bỏ độc chất và hạn chế biến chứng. Nước RO siêu tinh khiết đáp ứng tiêu chuẩn trong y tế; dây lọc máu dùng một lần, không tái sử dụng, nhằm đảm bảo an toàn cho từng ca lọc.

Đáng chú ý, Bệnh viện đã ký kết hợp tác với Nipro - Tập đoàn y khoa đa quốc gia của Nhật Bản trong lĩnh vực thiết bị y tế - với mục tiêu phát triển Đơn nguyên Thận - Lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Đại diện bệnh viện cho biết, hợp tác này tập trung vào chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả điều trị trong thực hành lâm sàng.

Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt (LVFH) với 20 năm phát triển

Về nhân lực, đơn nguyên được định hướng chuyên môn bởi PGS.TS Bùi Văn Mạnh (hơn 35 năm kinh nghiệm Thận - Lọc máu, nguyên Phó Trưởng khoa Nội Thận – Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103) và có sự tham gia hỗ trợ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, chuyên gia từ các bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện K... Quy trình điều trị được triển khai từ sàng lọc, đánh giá tổng thể đến xây dựng phác đồ cá thể hóa phù hợp từng người bệnh.

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt trực thuộc Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt với 20 năm phát triển bền vững. Theo hệ thống, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt (cơ sở thứ 3) tại số 9 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội cũng sẵn sàng tham gia tiếp nhận và điều trị các bệnh lý Thận. Thời gian tới, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt tiếp tục đầu tư chiều sâu, đẩy mạnh hợp tác chuyên môn, ứng dụng công nghệ và mở rộng khả năng tiếp nhận nhằm góp phần giảm tải cho tuyến trung ương và hỗ trợ người bệnh điều trị dài hạn.

Hồng Uyên