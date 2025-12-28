Y tế
Trung tâm y tế khu vực Thanh Ba triển khai thành công 39 dịch vụ kĩ thuật y tế

Năm 2025, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba tiếp tục ghi nhận sự gia tăng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Trung tâm đã đón tiếp 155.377 lượt người đến khám, chữa bệnh, tăng 12,7% so với năm trước; trong đó số bệnh nhân điều trị nội trú là trên 19 nghìn người. Số bệnh nhân có thẻ BHYT chiếm trên 90%. Trong năm 2025, trung tâm đã triển khai thành công 39 dịch vụ kĩ thuật mới; trong đó lâm sàng là 15 và cận lâm sàng là 24.

Kết quả này cho thấy sự tin tưởng ngày càng cao của người dân đối với chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày một tăng, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba đã chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, cải tiến quy trình khám bệnh, giảm thời gian chờ đợi, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều trị. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ. Qua đó, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

