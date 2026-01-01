Dấu ấn bứt phá của ngành Y tế Phú Thọ

Từ thời điểm sáp nhập tỉnh ngày 1/7/2025, ngành Y tế Phú Thọ đã vận hành một hệ thống mới với quy mô lớn chưa từng có, trải rộng trên 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ). Trong bối cảnh tổ chức bộ máy thay đổi toàn diện, ngành vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt ở các lĩnh vực tham mưu chính sách, củng cố hệ thống y tế cơ sở và chuyển đổi số với dấu ấn hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử sớm hơn tiến độ chung của cả nước.

Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa phẫu thuật nội soi xoang hàm cho bệnh nhân.

Hoàn thiện thể chế, đồng bộ chính sách

Năm 2025 là năm đầu Phú Thọ thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kéo theo yêu cầu sắp xếp bộ máy, chức năng và nhiệm vụ toàn ngành Y tế. Quy mô tỉnh mới với 148 xã, phường; dân số hơn 4 triệu người; hệ thống hơn 58 đơn vị sự nghiệp y tế, cùng nhiều trạm y tế, điểm y tế và cơ sở khám, chữa bệnh..., đòi hỏi công tác tổ chức phải được tiến hành nhanh, chính xác và thống nhất.

Trong bối cảnh đó, Sở Y tế đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, hoàn thành việc sắp xếp 2 chi cục, 5 đơn vị sự nghiệp hợp nhất và hệ thống 31 trung tâm y tế khu vực. Đặc biệt, việc chuyển 494 trạm y tế về 148 UBND xã, phường quản lý từ ngày 1/9/2025 hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn, tạo nền tảng cho mô hình 2 cấp vận hành trơn tru.

Một điểm nhấn lớn của năm 2025 là Sở Y tế đã tích cực xây dựng và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết mới liên quan đến các lĩnh vực then chốt như: Hỗ trợ mức đóng BHYT, đào tạo và thu hút cán bộ y tế, hỗ trợ nhân viên y tế tổ dân phố, cộng tác viên dân số, chính sách chúc thọ, mừng thọ và chi trả cho đơn vị chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội. Các nghị quyết này được hoàn thiện chỉ trong vòng vài tháng, thống nhất thay thế 15 nghị quyết của 3 tỉnh cũ, đảm bảo đồng bộ và nhất quán trong thực thi chính sách trên toàn địa bàn.

Cùng với đó, các lĩnh vực dược, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội, dân số, phòng bệnh, khám, chữa bệnh... đều được phân cấp, phân quyền và hướng dẫn triển khai kịp thời để các địa phương, nhất là cấp xã, tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính thông suốt ngay từ những ngày đầu chuyển đổi mô hình.

Đột phá trong chuyển đổi số từ hồ sơ bệnh án điện tử

Trong năm 2025, chuyển đổi số là một trong những điểm sáng nổi bật nhất của ngành Y tế Phú Thọ, đặc biệt là việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (BAĐT). Ngay sau khi sáp nhập tỉnh, Sở Y tế xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và liên tục. Từ kế hoạch kiểm tra, giám sát, hệ thống nhóm Zalo điều hành chuyên môn, đến phân công các đơn vị hỗ trợ chéo, mọi giải pháp đều hướng đến mục tiêu hoàn thành trước thời hạn.

Kết quả, toàn bộ 48 bệnh viện và trung tâm y tế khu vực công lập trực thuộc Sở đã hoàn thành BAĐT vào ngày 17/9/2025, sớm hơn 13 ngày so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sớm hơn 10 ngày so với tiến độ Bộ Y tế giao. Đối với khối bộ, ngành và tư nhân cũng hoàn thành 100% trong tháng 9/2025.

Tính đến ngày 30/9/2025, toàn tỉnh đã đạt tỷ lệ 100% bệnh viện triển khai BAĐT, trong khi mức trung bình toàn quốc chỉ khoảng 50%. 3 bệnh viện lớn gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã cơ bản vận hành mô hình bệnh viện không giấy tờ, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Việc chuyển đổi số mạnh mẽ không chỉ nâng hiệu quả công tác khám, chữa bệnh và giảm thời gian chờ của người dân mà còn tạo nền tảng cho xây dựng kho dữ liệu sức khỏe phục vụ dự báo bệnh tật, quản lý dịch bệnh và vận hành y tế thông minh giai đoạn 2025 - 2030.

Củng cố hệ thống y tế cơ sở và duy trì ổn định chuyên môn trong bối cảnh sáp nhập

Trong giai đoạn từ 1/7 đến cuối năm 2025, nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành Y tế Phú Thọ là duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống từ tuyến tỉnh tới tuyến xã, đặc biệt khi hơn 400 trạm y tế thay đổi cơ quan chủ quản và phải tổ chức lại toàn bộ quy trình chuyên môn.

Triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn.

Các trung tâm y tế khu vực, sau khi chuyển đổi từ trung tâm y tế tuyến huyện đã tiếp tục đảm nhiệm vai trò chỉ đạo tuyến, đảm bảo giám sát chuyên môn, cung ứng thuốc và vật tư, duy trì khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã. Công tác phòng bệnh, kiểm soát dịch, dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, ATTP, bảo trợ xã hội... được triển khai ổn định; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát và tổ chức giao ban trực tuyến với gần 1.000 người giúp phát hiện, tháo gỡ kịp thời các khó khăn mới phát sinh.

Ngành cũng chủ động tham mưu phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có sáp nhập Bệnh viện Xây dựng Việt Trì vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh; bổ sung chức năng Phục hồi chức năng cho Bệnh viện Y học cổ truyền Hòa Bình. Những điều chỉnh này vừa tinh gọn tổ chức, vừa mở rộng năng lực điều trị chuyên sâu.

Dù vậy, quá trình triển khai mô hình 2 cấp vẫn gặp nhiều khó khăn như: Thiếu hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ trạm y tế; hạ tầng CNTT chưa đồng bộ; nhân lực CNTT còn mỏng; nhiều trang thiết bị cũ chưa hỗ trợ dữ liệu số; kinh phí chuyển đổi số hạn hẹp; cộng tác viên dân số và nhân viên y tế tổ dân phố chưa được hưởng thống nhất chế độ... Các kiến nghị gửi Bộ Y tế, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan đều nhấn mạnh nhu cầu sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, phân cấp phù hợp và bổ sung nguồn lực cho địa phương.

Nhìn lại năm 2025, ngành Y tế Phú Thọ đã trải qua một năm đầy thử thách nhưng cũng nhiều dấu ấn. Bộ máy mới được hình thành nhanh chóng; các chính sách quan trọng được ban hành kịp thời; hệ thống y tế cơ sở hoạt động ổn định; chuyển đổi số bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt là hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử trước thời hạn với tỷ lệ gần 100% - một trong những kết quả xuất sắc nhất cả nước.

Những nền tảng này tạo sức bật để ngành Y tế Phú Thọ triển khai hiệu quả các mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hạng đặc biệt, thúc đẩy xã hội hóa, đầu tư mũi nhọn, phát triển y học cổ truyền và dược liệu đặc hữu, hiện đại hóa hạ tầng và xây dựng hệ thống y tế thông minh, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe Nhân dân toàn diện, công bằng và bền vững.

Quang Nam