Xe buýt tuyến số 03 dừng hoạt động - Ảnh hưởng đi lại của công nhân, người lao động

Thông qua đường dây nóng của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, ông Triệu Đức Thăng, bảo vệ Công ty TNHH Hirota Precision Việt Nam (Khu công nghiệp Khai Quang) phản ánh việc tuyến xe buýt số 03, chạy từ bến xe Vĩnh Yên về Sông Lô (cũ) và chiều ngược lại đã bất ngờ dừng hoạt động, trong khi khách đã nộp vé tháng mà không có bất kỳ thông báo chính thức nào từ đơn vị vận hành.

Tuyến xe buýt số 03 là một trong những tuyến huyết mạch phục vụ công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Trung bình một ngày có 1.000 lượt hành khách di chuyển trên chuyến xe này. Việc dừng tuyến đột ngột khiến ông Triệu Đức Thăng, xã Tiên Lữ và nhiều công nhân, người lao động lâm vào cảnh bị động, nhất là những người đã mua vé tháng.

Từ đọc Báo Phú Thọ, ông Triệu Đức Thăng đã phản ánh kịp thời sự việc.

Ông Triệu Đức Thăng cho biết: Tôi hiện đang làm bảo vệ Công ty TNHH Hirota Precision Việt Nam (Khu công nghiệp Khai Quang), hàng ngày, phương tiện đi làm của tôi là xe buýt. Nay bất ngờ tuyến xe buýt này dừng hoạt động từ ngày 8/7 gây khó khăn cho di chuyển, tôi phải đi nhờ các cháu ở cùng địa phương bằng phương tiện xe máy. Điều đó rất bất tiện, nhiều hôm tôi đến Công ty không đúng giờ theo quy định. Nếu tôi đi vé hàng ngày, mỗi ngày một lượt từ Vĩnh Yên về Tiên Lữ 10.000 đồng thì không sao, bây giờ tôi đóng vé tháng thì số tiền đấy ai giải quyết cho tôi?

Ông Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc phụ trách điều hành xe buýt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HPT Vĩnh Phúc (người đứng thứ hai từ trái sang) trực tiếp đến Công ty nơi ông Triệu Đức Thăng đang làm việc để có ý kiến xin lỗi.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã đi tìm hiểu, liên hệ trực tiếp với đơn vị phụ trách tuyến xe buýt số 03 để tìm hiểu nguyên nhân. Giải thích về việc tuyến xe buýt số 03, chạy từ bến xe Vĩnh Yên về Sông Lô (cũ) và chiều ngược lại đã bất ngờ dừng hoạt động, ông Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc phụ trách điều hành xe buýt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HPT Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết: Ban quản lý cũng như là bộ phận điều hành của Công ty chúng tôi xin lỗi sâu sắc tới tất cả hành khách đi tuyến xe buýt này. Chúng tôi cũng xin chia sẻ, lý do đầu tiên là liên quan đến việc mâu thuẫn giữa một đối tác, hợp tác kinh doanh với Công ty bất đồng quan điểm chưa giải quyết được. Vì vậy, đối tượng hợp tác kinh doanh với Công ty gặp trực tiếp lái xe yêu cầu giao chìa khóa xe và dừng vận hành tuyến xe số 03 này. Sự việc dừng vận hành đột ngột tuyến xe số 03 Công ty chúng tôi không kịp trở tay.

Hiện nay, cứ 30 phút sẽ có xe thay thế tuyến xe buýt số 03

Khi Công ty biết sự việc tuyến xe số 03 dừng đột ngột, chúng tôi đã có văn bản báo cáo với Sở xây dựng về việc hiện trạng tuyến xe số 03 phải dừng. Và ý thức được rằng, khi tuyến xe buýt mà dừng hoạt động thì công nhân, người lao động và người dân đi vé tháng cũng như là những người đi vé ngày trên tuyến xe này gặp phải rất nhiều khó khăn, gây bức xúc cho họ.

Vì vậy, Công ty đã và đang thực hiện việc liên kết với các nhà xe, làm hợp đồng với họ để đưa vào vận hành, thay thế xe buýt tuyến số 03. Hiện nay, cứ 30 phút sẽ có xe thay thế tuyến này. Ông Chung cho biết thêm, trong thời gian ngắn nhất, Công ty sẽ giải quyết những vướng mắc với đối tác để sớm đưa tuyến xe buýt số 03 vận vành trở lại”.

Qua sự việc trên đã đặt ra yêu cầu cần thiết về sự minh bạch thông tin, trách nhiệm từ phía đơn vị vận hành, vận tải hành khách công cộng. Đồng thời cần sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân, người lao động và người dân.

Ngọc Thắng