Du lịch Việt Nam song hành điện ảnh Ấn Độ: Mở ra chiến lược xúc tiến dài hơi

Khi những bộ phim Bollywood có bối cảnh quay trên dải đất hình chữ S được trình chiếu trên màn ảnh Ấn Độ, là khoảnh khắc điểm đến Việt Nam mở ra đẹp đẽ, sinh động trong tâm trí hàng triệu khán giả.

Giữa bối cảnh phục hồi mới của du lịch thế giới và khu vực, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Vũ Thế Bình cho rằng toàn ngành cần có tư duy xúc tiến linh hoạt, hành động đồng bộ và chiến lược rõ ràng để tận dụng thời cơ, tạo bứt phá về chất lượng, hiệu quả.

“Love in Vietnam” là bộ phim hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Và thực tế, từ năm 2024 đến nay, ngành du lịch Việt đã xác định một trong những chiến lược trọng tâm là xúc tiến thông qua điện ảnh - cách thức quảng bá hình ảnh đạt hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, sau Mỹ sẽ là thị trường Ấn Độ.

Đẩy mạnh xúc tiến du lịch qua điện ảnh

Theo đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, việc kết hợp hài hòa giữa xúc tiến truyền thống và hiện đại là hướng đi tất yếu. Bởi chúng ta không thể chỉ chạy theo công nghệ mà bỏ qua xúc tiến trực tiếp, cũng không thể mãi “chung thủy” với cách làm cũ mà bỏ lỡ xu hướng số hóa toàn cầu.

Đặc biệt, để hoạt động xúc tiến không bị đứt gãy trong bối cảnh nhiều địa phương đang thực hiện sáp nhập hành chính, ông Vũ Thế Bình đề nghị các tỉnh, thành phố cần kiểm kê lại toàn bộ tài nguyên du lịch, đánh giá sản phẩm hiện có, từ đó xây dựng chiến lược phù hợp.

Trong đó, sản phẩm du lịch phải độc đáo, hấp dẫn, khác biệt. Bởi văn hóa Việt Nam vô cùng phong phú và giàu bản sắc, cần được chuyển hóa thành những sản phẩm du lịch đặc trưng để các chương trình xúc tiến tạo được dấu ấn mạnh mẽ.

Hệ thống hang động độc nhất vô nhị ở Quảng Bình đã trở thành điểm đến cho nhiều đoàn làm phim. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

Muốn du lịch Việt Nam thực sự vươn tầm ra thế giới, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhấn mạnh cần hành động thực chất với quyết tâm cao; cần kế hoạch dài hạn, không chỉ ứng biến ngắn hạn. Và trên hết, cần sự vào cuộc đồng bộ, từ trung ương đến địa phương, từ thể chế đến thị trường, từ con người đến sản phẩm.

Thực tế, từ năm 2024 đến nay, một trong những hoạt động được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Du lịch Quốc gia chọn tập trung triển khai là chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch thông qua điện ảnh tại Mỹ và sắp tới là tại thị trường Ấn Độ.

Để hiện thực mục tiêu đó, chiều qua (ngày 15/7), Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi làm việc với đạo diễn Rahul Bali - Giám đốc điều hành Công ty Innovations India, Ấn Độ, nhà sản xuất chính của Dự án hợp tác điện ảnh Việt Nam-Ấn Độ đầu tiên mang tên “Love in Vietnam.”

Cục trưởng cho biết, tháng 9/2025, Cục sẽ tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Bengaluru và Hyderabad là hai thành phố lớn năng động, tập trung nhiều nhà sản xuất phim ở Ấn Độ, với sự tham dự của các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch lớn của Việt Nam.

Đáng chú ý, Lễ hội Namaste Vietnam (Xin chào Việt Nam) sẽ là dịp để Việt Nam giới thiệu tiềm năng, thế mạnh đến với các nhà làm phim Bollywood, cũng như các doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không của Ấn Độ.

“Việt Nam xác định việc kết hợp giữa du lịch và điện ảnh để quảng bá hình ảnh đất nước, đưa du lịch Việt Nam tới gần hơn với du khách Ấn Độ là rất quan trọng,” Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh.

Chiến lược dài hơi cho thị trường Ấn Độ

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, năm 2024, Việt Nam đón 501.000 lượt khách Ấn Độ (tăng gần gấp ba lần thời điểm năm 2019). Sáu tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón 337.500 lượt du khách Ấn Độ (tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024). Thị trường này được xác định là tệp khách giàu tiềm năng của du lịch Việt.

Khi bộ phim hợp tác giữa hai nước “Love in Vietnam” chính thức ra mắt tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 vào đầu tháng 7/2025 vừa qua, tác phẩm điện ảnh này đã trở thành “cú hích” mở màn cho chiến lược khai thác du lịch qua điện ảnh giữa Việt Nam và Bollywood - một trong những trung tâm sản xuất phim lớn nhất thế giới.

“Love in Vietnam” không chỉ có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám hai nước (Shantanu Maheshwari, Avneet Kaur, Khả Ngân...) và kể câu chuyện tình yêu giữa chàng trai Ấn Độ-cô gái Việt Nam, mà quan trọng hơn, phim còn đưa khán giả “du lịch qua màn ảnh nhỏ” với những khung cảnh tuyệt đẹp của Đà Lạt, Lâm Đồng, Phú Yên, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, vịnh Hạ Long. Qua đó, du lịch Việt Nam đã được “chắp cánh” trong bộ phim có kinh phí 4 triệu USD.

Toàn cảnh Samten Hills Dalat: Không gian văn hoá tâm linh Phật giáo và phim trường chính của bộ phim “Love in Vietnam."

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam xác định điện ảnh là cánh cửa vàng để quảng bá du lịch. Khi hình ảnh Việt Nam xuất hiện trong các bộ phim Bollywood - nơi mỗi năm sản xuất hàng trăm bộ phim. Đó là cách hiệu quả nhất để truyền cảm hứng du lịch đến hàng trăm triệu khán giả Ấn Độ và thế giới.

Với mục tiêu này, lãnh đạo Bộ cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho các đoàn làm phim Ấn Độ chọn Việt Nam làm bối cảnh. Theo đó, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ kết nối các địa phương, doanh nghiệp để đồng hành cùng đoàn làm phim về hậu cần, dịch vụ; Cục Điện ảnh sẽ thông tin về chính sách ưu đãi cho điện ảnh quốc tế; Cục Hợp tác quốc tế sẽ tạo điều kiện về thủ tục cấp phép quay phim.

Các chuyên gia nhận định khán giả Ấn Độ có xu hướng chiêm ngưỡng tận nơi các địa điểm đã xuất hiện trên màn ảnh, nơi các thần tượng của họ đã tới quay phim. Do đó, Việt Nam với cảnh quan độc đáo và di sản văn hóa phong phú có nhiều tiềm năng, cơ hội trở thành điểm đến hàng đầu của dòng khách Ấn Độ thời gian tới.

Điện ảnh, du lịch và văn hóa cùng cộng hưởng sẽ mở ra chương mới cho quan hệ hai nước. Khi những bộ phim Bollywood chọn bối cảnh quay trên dải đất hình chữ S được trình chiếu trên màn ảnh Ấn Độ cũng là khoảnh khắc điểm đến Việt Nam mở ra đẹp đẽ và đầy sinh động trong tâm trí hàng triệu khán giả.

Nguồn vietnam+