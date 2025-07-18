Xây dựng điểm sáng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, xã Cự Đồng thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), tạo đà phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cự Đồng là xã miền núi của huyện Thanh Sơn (cũ). Sau sáp nhập, xã Cự Đồng mới có diện tích 45.77km2, 30 khu dân cư với dân số 3.416 hộ/14.889 nhân khẩu. Dân cư trên địa bàn xã chủ yếu là dân tộc Mường (chiếm trên 69% dân số), sinh sống đan xen là các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao... Đời sống Nhân dân trên địa bàn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn xã có 1 cơ quan, 4 doanh nghiệp, 21 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Lực lượng Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp qua ứng dụng VNeID.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng Công an xã, trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững ổn định. Theo Kế hoạch số 1231/KH-BCĐ ngày 19/3/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào TDBVANTQ tỉnh, xã Cự Đồng là một trong những địa phương được tỉnh chọn tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Để tổ chức ngày hội bảo đảm trang trọng, thiết thực và hiệu quả, có ý nghĩa, lực lượng Công an xã với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào TDBVANTQ đã tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội để chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng phòng, ban, cơ quan, đoàn thể, khu dân cư.

Trung tá Hán Văn Điệp - Trưởng Công an xã cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn như cán bộ chiến sĩ mới, địa bàn mới, trụ sở nơi làm việc mới, sinh hoạt tập thể còn thiếu thốn, thời gian gấp, kinh phí hoạt động chưa có... Tuy nhiên, tập thể chỉ huy Công an xã đã họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện các nội dung công việc của ngày hội.

Đến thời điểm này, các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể, khu dân cư đang tích cực triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch để đảm bảo cho ngày hội diễn ra trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Dự kiến ngày hội sẽ diễn ra vào ngày 22/7.

Ngoài ra, lực lượng Công an xã cũng thường xuyên bám nắm địa bàn, gắn bó với quần chúng Nhân dân. Công tác phối hợp thực hiện các nghị quyết liên tịch giữa Công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chỉ đạo, từ đó huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay tập hợp được đoàn viên, hội viên tham gia các câu lạc bộ, cuộc họp khu dân cư để tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, Nhân dân thấy rõ trách nhiệm và quyền lợi trong phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Quang Chung - Chủ tịch UBND xã Cự Đồng cho biết: “Thực hiện phong trào TDBVANTQ, cấp ủy, chính quyền xã phát động phong trào, xây dựng lực lượng Công an xã và các tổ chức làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản trong khu dân cư cũng như trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Chỉ đạo củng cố, duy trì 30 Ban an ninh trật tự, 144 Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư với 2.876 thành viên và 5 Tổ nhà giáo tự quản. Các tổ chức này là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa vững chắc cho phong trào TDBVANTQ ở cơ sở ngày càng vững mạnh”.

Lực lượng Công an xã Cự Đồng tổ chức tuần tra đêm để đảm bảo ANTT tại địa phương.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo xã tăng cường chỉ đạo lực lượng Công an xây dựng kế hoạch tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn khu dân cư tổ chức tuyên truyền 2 phương án, 3 kế hoạch trong thế trận an ninh Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền về công tác “Phòng cháy chữa cháy” và “Vây bắt tội phạm” trong thế trận ANND trên hệ thống truyền thanh. Tổ chức diễn tập phương án vây bắt tội phạm, diễn tập phương án PCCC tại Tổ liên gia an toàn PCCC, góp phần tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể quần chúng Nhân dân trên địa bàn nắm được cách thức an toàn tổ chức PCCC và phòng chống tội phạm.

Những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân xã Cự Đồng đã giúp cho Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó, người dân đã trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng, củng cố thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, sẽ giúp Cự Đồng trở thành điểm sáng trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đinh Tú