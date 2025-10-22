Kiên quyết đấu tranh với tội phạm sử dụng trái phép chất ma túy

Trong những năm gần đây, việc sử dụng trái phép chất ma túy đã trở thành mối đe dọa lớn đối với an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng. Cùng với mua bán, vận chuyển, ngày càng nhiều vụ việc người sử dụng trái phép chất ma túy. Với sự kiên quyết, chuyên nghiệp của lực lượng công an, cùng sự đồng lòng của toàn xã hội sẽ góp phần ngăn chặn tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

Vấn nạn nhức nhối trong lòng xã hội

Trong bối cảnh tội phạm liên quan tới ma túy diễn biến ngày càng tinh vi và phức tạp, lực lượng chức năng đã triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm triệt phá, phòng ngừa và quản lý đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 26/09/2025, Công an xã Thượng Cốc qua tuần tra, kiểm soát phát hiện BVĐ, sinh năm 1999, trú tại xã Quyết Thắng, là người quản lý sau cai nghiện ma tuý tại xã Quyết Thắng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý, sau khi phát hiện, Công an xã Thượng Cốc đã củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ, đến ngày 30/9/2025 Công an xã Thượng Cốc đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng BVĐ về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Công an xã Thượng Cốc khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

​Đây là vụ án thứ 2 về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma tuý” được Công an xã Thượng Cốc phát hiện, xử lý sau khi sáp nhập địa giới hành chính, là lời cảnh tỉnh với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật nói chung và vi phạm liên quan đến ma túy nói riêng.

Theo tổng hợp của Công an tỉnh, từ ngày 1/10/2024 đến hết ngày 30/9/2025, toàn tỉnh đã khởi tố 80 vụ/229 bị can tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”; 70 vụ/70 bị can tội “Sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xoá điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý. Hiện, toàn tỉnh có trên 3.200 người nghiện ma tuý; gần 1.000 người sử dụng trái phép chất ma tuý chất ma tuý ngoài cộng đồng; trên 1.600 người nghiện không có mặt ngoài cộng đồng (Trong đó, trong các cơ sở cai nghiện trên 1.500 người và hơn 100 người trong Trại tạm giam).

Những con số này cho thấy tội phạm và tệ nạn ma túy không chỉ chưa được thu hẹp mà còn có chiều hướng mở rộng — đặc biệt với nhóm giới trẻ, không nghề nghiệp ổn định, nguy cơ phát sinh tội phạm thứ phát (như trộm cắp, cố ý gây thương tích) ngày càng rõ nét.

Kiên quyết nhưng đồng bộ giải pháp

Không chỉ đấu tranh bằng nghiệp vụ, công tác tuyên truyền – giáo dục pháp luật về ma túy trong học đường cũng đang được triển khai rộng khắp. Tại các trường TH&THCS, Trường THPT, cao đẳng nghề, hoạt động ngoại khóa chuyên đề về phòng chống ma túy được các nhà trường phối hợp với lực lượng Công an tổ chức thường xuyên.

Công an xã Yên Thủy phối hợp với trường TH&THCS Yên Lạc tuyên truyền pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy

Em Vũ Minh Trí, học sinh lớp 7B, Trường TH&THCS Cù Chính Lan, phường Thống Nhất, chia sẻ: “Lúc trước em chỉ nghĩ ma túy là thứ dành cho những người lớn ở đâu xa lắm. Nhưng sau khi được các chú Công an tuyên truyền, em rất bất ngờ vì có nhiều loại ma túy giờ nhìn giống kẹo, nước ngọt, dễ đánh lừa tụi em. em biết có cả học sinh cấp 2, cấp 3 đã bị dụ dỗ. Từ nay, tụi em sẽ cẩn thận hơn, và cũng biết cách chia sẻ với bạn bè nếu thấy dấu hiệu bất thường. Em hiểu rằng phải nói không ngay từ đầu, không thử dù chỉ một lần.”

Cô Vũ Thị Kim Tính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Phong, xã Cao Phong chia sẻ: “Khi các em học sinh được tiếp cận đúng cách, nói chuyện chân thành, có minh họa thực tế từ công an hoặc người từng vướng vào ma túy, các em rất dễ tiếp thu. Phòng ngừa trong học đường là ‘tuyến đầu’ rất hiệu quả mà chúng tôi luôn ưu tiên.”

Công an xã Kim Bôi và các lực lượng ra quân tuyên truyền xây dựng xã Kim Bôi không có ma túy giai đoạn 2025-2030

Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Chiến đấu với tội phạm sử dụng trái phép chất ma túy là một “trận tuyến” không thể lùi, đòi hỏi sự đồng bộ, quyết tâm cao từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và cộng đồng. Tuy nhiên, nếu không ngăn chặn được nguồn “cầu”, không quản được người nghiện sau cai, không phá được các đường dây tổ chức tinh vi, thì nguy cơ tái nghiện, phát sinh tội phạm vẫn hiện hữu. Do đó, cuộc chiến chống ma túy, đặc biệt hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, không thể thắng chỉ bằng lực lượng công an. Gia đình, nhà trường, cộng đồng và chính người trẻ đều phải vào cuộc. Gia đình là “điểm tựa” đầu tiên trong giám sát, giáo dục thanh thiếu niên. Trường học và các tổ chức xã hội cần phối hợp truyền thông, giáo dục sống lành mạnh, kỹ năng sống, nhận diện nguy cơ ma túy. Người dân cần chủ động tố giác hành vi tội phạm, không tiếp tay vô tình cho ma túy phát sinh. Chính quyền địa phương cần tạo môi trường sống an toàn, đóng cửa các tụ điểm phức tạp, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập.

Tại Điều 256a, tội sử dụng trái phép chất ma túy, Bộ Luật Hình sự quy định: Người nào đang trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc, điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế hoặc đã từng cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc, điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật phòng, chống ma túy mà bị phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 – 03 năm; tái phạm tội này thì bị phạt tù từ 03 năm đến 05 năm.

Đinh Thắng