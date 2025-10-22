Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP và công tác tuyển quân năm 2026

Ngày 22/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Bùi Văn Mai – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất và đại diện cấp ủy, Ban CHQS 32 xã, phường trong khu vực phòng thủ.

Hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác tuyển quân năm 2026, bảo đảm đúng quy định, đạt chất lượng, chỉ tiêu được giao.

Đại tá Bùi Văn Mai, Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP và xây dựng Đảng bộ; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Cùng với đó là báo cáo đánh giá kết quả công tác QP-QSĐP quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2025. Về công tác tuyển quân, theo thống kê toàn khu vực có 4.782 công dân độ tuổi 17 (sinh năm 2008), 17.324 công dân trong độ tuổi nhập ngũ (18 - 27 tuổi). Chỉ tiêu giao quân năm 2026 dự kiến là 1.532 công dân. Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực đã chỉ đạo các xã, phường tổ chức rà soát, đăng ký, lập danh sách nguồn dự bị động viên, hướng dẫn khám sơ tuyển với quân số gọi khám là 8.418 công dân.

Đại tá Trần Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 – Thống Nhất quán triệt các nghị quyết trọng tâm tại hội nghị

Về xây dựng lực lượng, Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ đã duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện SSCĐ theo quy định. Trong công tác huấn luyện, 132 cán bộ đã tham gia tập huấn giai đoạn 2 năm 2025. Trong đó có 32 đồng chí là Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường, kết quả tập huấn đạt loại khá.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đại tá Bùi Văn Mai, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu: Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất và các Chi, Đảng bộ; cơ quan Quân sự các xã, phường phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung cao độ công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Hội nghị là dịp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác QS-QP ở cấp cơ sở, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn khu vực phòng thủ.

Mạnh Hùng