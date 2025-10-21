Phát hiện, ngăn chặn kịp thời hàng chục tấn thịt lợn nhiễm bệnh chuẩn bị tuồn ra thị trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Phòng, sinh năm 1965, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Đây là đối tượng có hành vi giết mổ, trữ đông gần 38 tấn thịt lợn nhiễm vi rút gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt Quyết định khởi tố bị can Phan Văn Phòng (áo phông trắng)

Trước sự bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, nhiều hộ chăn nuôi đã tìm cách giấu dịch, bán tháo lợn nhiễm bệnh với giá rất rẻ.

Đây chính là điều kiện thuận lợi để các đầu nậu, thương lái bất hợp pháp thu gom lợn bệnh để giết mổ, cấp đông, đợi sau khi dịch qua đi, nguồn cung khan hiếm, giá lợn tăng cao thì đưa thịt lợn đã cấp đông từ lợn bệnh ra thị trường tiêu thụ nhằm trục lợi.

Một số đối tượng còn bí mật vận chuyển lợn bệnh từ vùng có dịch đến nơi không có dịch để tiêu thụ. Hành vi này không chỉ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch ở địa bàn mới mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Nhận thấy mối nguy hại từ các hành vi trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Thịt lợn nhiễm bệnh phát hiện tại kho lạnh của đối tượng Phòng

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện cơ sở giết mổ của Phan Văn Phòng có dấu hiệu nghi vấn giết mổ, trữ đông số lượng lớn thịt lợn nghi nhiễm bệnh để tiêu thụ ra thị trường.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ tại xã Vĩnh Hưng. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện nhiều khối thịt và da lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, mẩn đỏ, được cất trữ tại 5 kho lạnh với tổng trọng lượng gần 38 tấn.

Kết quả giám định của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ xác định: Các mẫu bệnh phẩm thu giữ tại kho đông lạnh đều dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Phòng cùng các đối tượng liên quan khai nhận: Từ khoảng tháng 4/2025 đến nay, lợi dụng tình hình dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, lợn chết nhiều, Phòng đã thu mua hoặc xin lợn chết, lợn bệnh từ các hộ dân trong và ngoài xã Vĩnh Hưng với giá rẻ, sau đó mang về xẻ thịt, tích trữ trong kho lạnh để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy hàng tấn thịt lợn nhiễm bệnh thu giữ tại kho lạnh của đối tượng Phòng

Việc chủ động phát hiện và kịp thời ngăn chặn hàng chục tấn thịt lợn nhiễm bệnh có nguy cơ tuồn ra thị trường đã thể hiện quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kết quả này góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm trong cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong việc giữ vững an ninh kinh tế, bảo đảm an toàn cho đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Long Dương