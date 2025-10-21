Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tập trung đào tạo sát với thực tiễn

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp (đóng chân trên địa bàn xã Tam Dương) là đơn vị trực thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp - Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan chỉ huy - tham mưu, chỉ huy - kỹ thuật chuyên ngành Tăng thiết giáp (TTG) cấp phân đội, trình độ đại học và một vài loại hình đào tạo khác theo đặc thù quân đội.

Là cơ sở đào tạo cán bộ TTG cho toàn quân và quân đội nước bạn Lào, Campuchia, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học chuyên ngành TTG của Binh chủng TTG và Quân đội nhân dân Việt Nam, những năm qua, Trường Sĩ quan TTG đã quán triệt sâu sắc các chỉ đạo đối với công tác đào tạo, nghiên cứu. Thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục - đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp xây dựng nhà trường “chính quy, mẫu mực”, “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, bám sát thực tiễn, thực hiện đổi mới toàn diện, tạo sự chuyển biến vững chắc về chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Học viên Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp được tìm hiểu về kỹ thuật xe tăng và các lĩnh vực liên quan để nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng thực hành.

Đảng ủy nhà trường đã ban hành nhiều nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động phù hợp trong từng giai đoạn và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Đồng thời, chủ động đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chỉ huy các cấp trong việc quán triệt nhiệm vụ, xây dựng ý thức, động cơ, trách nhiệm, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động cho cán bộ, giảng viên, học viên. Theo đó, tập trung thực hiện đột phá 4 nội dung: Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; chuẩn hóa chương trình đào tạo; chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục - đào tạo và phong trào “Bình dân học vụ số”; đồng thời, tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong diễn tập, thực tập, thi tốt nghiệp.

Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục - đào tạo. Nhận rõ điều đó, nhà trường tích cực xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Năm học 2024 - 2025, trường có 19 giảng viên được công nhận giảng viên giỏi cấp cơ sở; tham gia hội thi giảng viên các học viện, trường quân đội đạt giải Nhì.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhà trường tập trung chuẩn hóa chương trình, nội dung đào tạo Sĩ quan TTG cấp phân đội, làm nền tảng để xây dựng chương trình, nội dung đào tạo cho các đối tượng khác. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động. Chủ động đưa vào nội dung đào tạo những vấn đề mới về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nghệ thuật quân sự, thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội TTG. Quá trình đào tạo luôn gắn với thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản - Hệ thống - Chuyên sâu” và “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện ban đêm, huấn luyện dã ngoại, tổ chức diễn tập vòng tổng hợp cuối khóa theo hướng sát thực tế chiến đấu, sát đối tượng, địa bàn tác chiến, phù hợp với trang bị hiện có của bộ đội TTG trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao...

Do có chủ trương, biện pháp đúng đắn, phù hợp, công tác giáo dục - đào tạo của nhà trường đã có bước đổi mới toàn diện, chất lượng không ngừng được nâng lên; hoạt động huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối. Năm học 2024 - 2025, 100% học viên đạt yêu cầu về kết quả học tập, trong đó, trên 81% đạt khá, giỏi. Kết quả tốt nghiệp các đối tượng 100% đạt yêu cầu; 100% học viên tốt nghiệp được kết nạp vào Đảng và nhận nhiệm vụ theo quyết định điều động của Bộ Quốc phòng. Công tác nghiên cứu khoa học có bước phát triển vượt bậc với 22 đề tài, sáng kiến được nghiệm thu và đưa vào áp dụng. Nhà trường thực hiện nghiêm kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo của Bộ Quốc phòng Việt Nam với các nước theo nhiệm vụ được giao.

Song song với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong nhà trường được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Trường duy trì chặt chẽ chế độ xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ giáo dục - đào tạo.

Trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có những phát triển mới. Vì vậy, năm học 2025 - 2026 và những năm tiếp theo, Trường Sĩ quan TTG tiếp tục tập trung đổi mới, chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong đó, triển khai hiệu quả nghị quyết của Đảng ủy các cấp về công tác giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Gắn thực hiện nhiệm vụ năm học với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào thi đua của nhà trường. Gắn đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tăng cường thực hành, thực tập, thực tế, tự học của học viên và vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại. Tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và các đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân. Gắn xây dựng địa bàn đóng quân an toàn với xây dựng môi trường văn hóa sư phạm quân đội lành mạnh, là điểm sáng văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hoàng Nga