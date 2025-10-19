Lớp học bồi đắp nhân cách cho thanh, thiếu niên

Trước thực trạng một bộ phận thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, Công an xã Đông Thành đã triển khai mô hình lớp học trải nghiệm miễn phí “Cuối tuần xanh” dành cho 44 bạn trẻ có biểu hiện “lệch chuẩn” hoặc từng vi phạm pháp luật tham gia. Đây là giải pháp giáo dục nhân văn, giúp các em rèn luyện nền nếp và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Một số thanh, thiếu niên chưa ngoan tham gia lớp học “Cuối tuần xanh” rèn luyện nền nếp tại trụ sở Công an xã Đông Thành (Ảnh: Công an xã Đông Thành)

Nhận định về thực trạng một bộ phận thanh, thiếu niên địa phương có dấu hiệu tụ tập, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng hoặc có nguy cơ sa vào các tệ nạn xã hội, Công an xã Đông Thành đã chủ động tập hợp các thanh, thiếu niên để tham gia lớp học định hướng lại nhận thức và hành vi cho nhóm thanh, thiếu niên “chậm tiến” từ 12 đến 30 tuổi.

Các em trực tiếp được các cán bộ Công an xã uốn nắn, định hướng, giáo dục nhân cách từ những việc làm nhỏ (Ảnh: Công an xã Đông Thành)

Khi tham gia lớp học, học sinh được trải nghệm các hoạt động thực tế cùng các chú công an như: Quét dọn, xới cỏ, rèn luyện nền nếp. Các cán bộ, chiến sĩ công an đã trực tiếp truyền đạt các kiến thức pháp luật, hậu quả của hành vi vi phạm và định hướng giá trị sống. Mục đích là giúp các em không chỉ hiểu luật mà còn thay đổi từ nhận thức, tránh xa hành vi tiêu cực.

Công an cơ sở mong muốn giúp các thanh, thiếu niên hư rèn luyện trở thành người có ích (Ảnh: Công an xã Đông Thành)

Lớp học “Cuối tuần xanh” là giải pháp nhân văn, hiệu quả trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên tại cơ sở.

Thùy Trang