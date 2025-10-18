Trao giải Cuộc thi “Viết cảm nhận về tác hại của ma túy”

Ngày 17/10, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 tỉnh Phú Thọ tổ chức tổng kết Cuộc thi “Viết cảm nhận về tác hại của ma túy” cho người cai nghiện tại phân khu số 2 - Lạc Sơn và Chương trình gặp gỡ, giao lưu với thân nhân học viên tích cực trong công tác cai nghiện. Đây là hoạt động thiết thực trong thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức các hoạt động, phong trào cho học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy.

Quang cảnh chương trình

Cuộc thi “Viết cảm nhận về tác hại của ma túy” được phát động từ ngày 10 - 25/9. Phân khu số 2, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 có 257 người đang cai nghiện, 100% học viên tham gia. Tất cả bài thi đều được viết tay về chính bản thân của từng người theo hình thức văn xuôi, tự sự và có thể kết hợp nghị luận hoặc nhật ký.

Chủ đề, nội dung các bài thi tập trung viết cảm nhận của người cai nghiện về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Trong đó đề cập đến nguyên nhân nghiện ma túy, sa ngã; việc thức tỉnh, thay đổi bản thân; chia sẻ những tâm tư, kinh nghiệm trên con đường cai nghiện cho mọi người; định hướng những việc cần làm khi tái hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh trao giải thưởng cho học viên đoạt giải.

Sau khi Ban Giám khảo chấm xong bài thi, dựa trên kết quả, Ban Tổ chức đã lựa chọn 8 bài thi chất lượng để trao giải kèm Giấy chứng nhận. Trong đó có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Đồng thời, chọn một số bài chất lượng để người cai nghiện trực tiếp thuyết trình tại buổi tổng kết.

Chương trình gặp gỡ, giao lưu với đại diện các thân nhân học viên tích cực trong công tác cai nghiện.

Sau đó đã diễn ra Chương trình gặp gỡ với đại diện các thân nhân học viên tích cực trong công tác cai nghiện. Thông qua gặp gỡ, giao lưu, trao đổi nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin tưởng, đồng thuận giữa gia đình người cai nghiện và cơ sở cai nghiện; tăng hiệu quả cai nghiện và tái hoà nhập cộng đồng sau cai.

Trước đó, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 đã tổ chức tổng kết cuộc thi tại phân khu số 1 - Thống Nhất có trên 300 người đang cai nghiện và chương trình gặp gỡ với thân nhân học viên tích cực.

Cuộc thi và chương trình giao lưu không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy mà còn tạo môi trường tích cực, khích lệ tinh thần trong quá trình cai nghiện và định hướng sống lành mạnh, ý nghĩa cho học viên, từng bước hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng thành công.

Cẩm Lệ