Xây dựng người phụ nữ quân đội “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”

Những năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, xây dựng người phụ nữ quân đội “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh tham gia Chương trình “Phụ nữ quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Đại úy Vũ Thị Ngọc Linh - Trưởng Ban công tác Phụ nữ, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trước yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy vững mạnh về chính trị và tiêu chí, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Hội phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, trọng tâm là phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Đồng thời, đơn vị cũng chú trọng xây dựng hình mẫu người phụ nữ quân đội “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật và giáo dục truyền thống cho hội viên. Các hình thức tuyên truyền được vận dụng linh hoạt, đa dạng, lồng ghép nội dung trong các buổi sinh hoạt, các hội nghị, hội thi, các buổi giao lưu... Qua đó giúp hội viên phụ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, truyền thống vẻ vang của phụ nữ quê hương Đất Tổ Vua Hùng.

Bám sát yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã chú trọng đổi mới các hoạt động, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của cán bộ, hội viên. Các phong trào thi đua được tổ chức, triển khai, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, phù hợp với công tác chuyên môn và đối tượng hội viên cụ thể. Từ các phong trào thi đua đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng trong toàn Hội như: Mô hình “Tổ, nhóm tiết kiệm”, “Tiết kiệm trong chi tiêu gia đình”, “Tiết kiệm chi tiêu, giúp đỡ đồng đội”, “Mẹ đỡ đầu”... thu hút 100% cán bộ, hội viên tham gia. Qua đó, giúp đỡ hội viên giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên tích cực thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, giữa nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và công việc gia đình.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh tham gia khắc phục hậu quả cơn bão Yagi (năm 2024) tại huyện Hạ Hòa (cũ).

Đại úy Vũ Thị Ngọc Linh - Trưởng Ban công tác Phụ nữ, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Mỗi cán bộ, hội viên đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, công tác phân tán ở nhiều cơ quan, đơn vị; nhiều hội viên phụ nữ hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng luôn yên tâm công tác, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội trong thời đại mới.

Bên cạnh phát huy vai trò của tổ chức hội trong các phong trào thi đua, hội cũng luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Hàng năm, hội tổ chức tham gia Chương trình “Phụ nữ quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại các xã của tỉnh Hà Giang (cũ) với số quà tặng trị giá trên 100 triệu đồng; tham gia tu sửa, dọn dẹp vệ sinh các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các cháu học sinh giỏi các cấp với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện” tham gia nạo vét, khơi thông cống rãnh, tổng dọn vệ sinh với gần 220 ngày công...

Hàng năm, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh luôn đạt vững mạnh xuất sắc; 98,7% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn và đạt danh hiệu “Hội viên tiên tiến”; 100% cán bộ, hội viên là đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có 98,7% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ).

Thời gian tới, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đề ra nội dung, biện pháp hoạt động phù hợp với phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị trong từng giai đoạn. Trong đó, tập trung xây dựng người phụ nữ đạt 4 tiêu chí “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong kỷ nguyên mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo bước đột phá trong phong trào thi đua gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; xây dựng tổ chức hội vững mạnh xuất sắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Ngọc Tuấn