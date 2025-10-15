Kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án thuộc khu vực Vĩnh Phúc

Sáng 15/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khảo sát, nghe Tổ công tác số 3 và các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ triển khai đầu tư xây dựng và kết quả giải ngân vốn đầu tư một số công trình, dự án thuộc khu vực Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn khảo sát thực địa Dự án chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần Vĩnh Phúc.

Thực hiện Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 9/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ công tác số 3 có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc các ngành, địa phương gồm: Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và 6 xã, phường: Phúc Yên, Xuân Hòa, Bình Nguyên, Xuân Lãng, Bình Xuyên, Bình Tuyền, với tổng vốn kế hoạch đầu tư công là 6.071 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn kéo dài là trên 851,4 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao năm 2025 là 5.219 tỷ đồng.

Đến hết tháng 9/2025, các dự án thuộc Tổ công số 3 chỉ đạo, đôn đốc giải ngân được 2.010/6.071 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch, thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân chung của tỉnh (48%). Cụ thể, ngoài Sở Xây dựng có tỷ lệ giải ngân đạt 80% và các xã: Bình Tuyền, Xuân Lãng, Bình Xuyên, Bình Nguyên có tỷ lệ giải ngân trên 90% thì các đơn vị, địa phương còn lại đều có tỷ lệ giải ngân dưới 40%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kết luận hội nghị.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp là do các dự án đều gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, nhiều dự án đã hoàn thành nhưng chưa đầy đủ hồ sơ để quyết toán theo quy định; nhiều dự án chậm tiến độ phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện. Nguồn vật tư, vật liệu đất đắp khan hiếm, trữ lượng ít và giá nhiều nguyên vật liệu tăng. Hạ tầng các bãi tập kết đổ thải vật liệu xây dựng chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch gây khó khăn cho chủ đầu tư và các nhà thầu thi công.

Theo đó, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, các sở, ngành, địa phương đã báo cáo việc tiếp nhận, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng và kết quả giải ngân vốn đầu tư một số công trình, dự án như: Dự án chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn ADB; Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, vay vốn WB; Dự án đường Tây Thiên - Tam Sơn, đoạn từ Tây Thiên đến cầu Hợp Lý và đoạn từ QL2C đến hồ Vân Trục; Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao bến xe Vĩnh Yên (tuyến phía Nam đường sắt); Dự án đường Vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2 đến đường Tôn Đức Thắng và Dự án đường Vành đai 3 trong quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn từ Yên Lạc - Bình Dương... Việc triển khai thi công các dự án này đều gặp khó khăn, vướng mắc, chủ yếu lên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Bình Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các công trình, dự án, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là Sở Xây dựng và các xã: Bình Tuyền, Xuân Lãng, Bình Xuyên, Bình Nguyên có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc hoàn thiện các hồ sơ bàn giao các dự án về các địa phương, trong đó chỉ rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong kiểm tra đôn đốc, theo dõi từng dự án.

Đối với Dự án chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn ADB, Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Văn Phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng điều chỉnh hợp phần 2, hợp phần 6; Phường Vĩnh Yên và các xã Hội Thịnh, Tam Dương đẩy nhanh tiến độ bồi thường hợp phần 5 của dự án.

Về Dự án quản lý nguồn nước ngập lụt Vĩnh Phúc giao Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp các, sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

