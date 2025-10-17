Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Ngày 17/10, đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghe Thường trực HĐND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy thống nhất các nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo về việc tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo nội dung: Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung và mức chi cụ thể đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở; Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân huy động làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh; Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2026-2030; Phương án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày dự kiến nội dung Kỳ họp chuyên đề thứ Ba

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thảo luận, cho ý kiến về việc tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX, các đại biểu thống nhất cao với nội dung, chương trình làm việc. Đồng thời đóng góp ý kiến làm rõ những căn cứ pháp lý, sự cần thiết của những nghị quyết sẽ được ban hành tại kỳ họp này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thiện các văn bản để khi trình HĐND tỉnh đảm bảo yêu cầu theo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu kết luận một số nội dung tại hội nghị

Đối với Phương án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, đây là công trình biểu tượng cho tinh thần “Phú Thọ-đất Tổ linh thiêng, cội nguồn dân tộc Việt Nam”, là điểm nhấn không gian kiến trúc, cảnh quan trục trung tâm lễ hội Đền Hùng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai, sớm hoàn tất các trình tự thủ tục pháp lý, báo cáo tiến độ hàng tuần.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ với Bác, khi hoàn thành sẽ nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch văn hóa – tâm linh, tạo đồng lực phát triển ngành du lịch của tỉnh. Vì vậy, công trình phải được quy hoạch đồng bộ, có giá trị cao về thiết kế; các công trình phụ trợ như cây xanh, điện chiếu sáng phải được bố trí hài hòa, phù hợp để xứng tầm là công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa đặc biệt.

Đồng chí cũng lưu ý vấn đề chất lượng công trình luôn phải được đặt lên hàng đầu. Về thời gian, công trình phải hoàn thành trước Giỗ Tổ Hùng Vương năm sau.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỷ 2025-2030 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Thu Hà