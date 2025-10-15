Chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2026: Đảm bảo “tròn khâu, chắc người”

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, một phần về cấp tỉnh, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do đó có thêm nhiều điểm mới. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh đã có hướng dẫn các địa phương chủ động trong công tác này.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Ngày 14/10, hơn 180 thanh niên xã Hiền Quan nô nức đi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026. Theo kế hoạch, công tác khám sơ tuyển sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16/10, tuy nhiên chỉ trong ngày đầu số thanh niên đến khám tuyển đã cơ bản đạt kế hoạch. Đặc biệt, qua theo dõi, công tác khám sơ tuyển được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và khách quan. Các nội dung khám tuân thủ đúng quy định của Bộ quốc phòng. Đồng chí Kiều Quốc Phong- Chủ tịch UBND xã Hiền Quan khi đến kiểm tra công tác khám tuyển đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng NVQS xã khi cơ sở vật chất, nhân lực và quy trình khám đều được chuẩn bị chu đáo. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo trong các khâu khám tuyển, động viên và làm công tác chuẩn bị, các thanh niên Hiền Quan hôm nay sẽ hăng hái, tin tưởng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Công dân xã Hiền Quan được khám sơ tuyển đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình trên tinh thần công bằng và khách quan.

Còn tại xã Chí Đám, những ngày này không khí khám tuyển NVQS đang rộn ràng khắp các khu dân cư. Đoàn viên, thanh niên xã cũng nô nức rủ nhau viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Bí thư đoàn xã, đồng chí Lương Thị Thủy thông tin: Cùng với Hội đồng NVQS xã, thì cả hệ thống chính trị của xã đã vào cuộc với đợt tuyển quân năm nay, phấn đấu Chí Đám đạt sớm 100% kế hoạch tuyển quân. Đến thời điểm này, Chí Đám đã có gần 30 đoàn viên, thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường tòng quân, đây chính là khí thế, quyết tâm của các thanh niên xã Chí Đám anh hùng với quyết tâm được lên đường bảo vệ tổ quốc.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được áp dụng theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 đã được sửa đổi tại Luật số 98/2025/QH15. Các thông tư của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn và khám sức khỏe cũng có nhiều thay đổi tại Thông tư số 68/2025/TT-BQP và Thông tư số 97/2025/TT-BQP, từ đó yêu cầu các cấp, các ngành phải chủ động tiếp cận, nghiên cứu các nội dung sửa đổi để triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, về thẩm quyền quyết định, thẩm quyền tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ và gọi công dân đi khám sức khỏe đã có sự thay đổi. Theo Luật số 98/2025/QH15, thẩm quyền này được giao cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Thẩm quyền gọi nhập ngũ cũng được chuyển từ Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện sang Chủ tịch UBND cấp xã. Về trách nhiệm giao công dân nhập ngũ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thay vì UBND cấp huyện trước đây, và việc giao nhận sẽ được tổ chức tại các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực hoặc cụm xã trong tỉnh. Trước những thay đổi, để bảo đảm chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Bộ CHQS tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể, chỉ đạo các địa phương trong việc áp dụng tuyển chọn những công dân có đủ điều kiện về văn hóa và sức khỏe, nhất là khung thời gian tổ chức tuyển chọn.

Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2026 đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh và phân công thành viên theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác tuyển quân. Đồng thời, phổ biến, hướng dẫn quy trình công tác tuyển quân và hệ thống mẫu biểu tuyển quân của cấp trên đến các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, các Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực và cấp xã.

Đại tá Nguyễn Đình Cương – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2025, tỉnh Phú Thọ được giao chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ là 6.006 người, trong đó quân đội 5150 người; công an là 856 người. Hội đồng NVQS tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt việc kiểm tra giúp đỡ các địa phương nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực...phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Bảo đảm công khai, minh bạch

Thông tin với Phóng viên Báo và PTTH Phú Thọ, đồng chí Đỗ Thu Giang - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Ba cho biết: Ngay sau khi có kế hoạch tuyển quân, Ban CHQS xã đã tham mưu Hội đồng NVQS xã xây dựng và ban hành kế hoạch sơ tuyển, kế hoạch tuyên truyền trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hiện 100% các khu dân cư đã tiến hành rà soát, bình cử nguồn sẵn sàng nhập ngũ và tổ chức niêm yết công khai danh sách nguồn sẵn sàng nhập ngũ, danh sách công dân tạm hoãn nhập ngũ tại Nhà văn hóa các khu dân cư. Cũng theo đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thì đến thời điểm hiện tại, toàn xã có 209 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Xã Thanh Ba sẽ phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhâp ngũ theo đúng kế hoạch đã được giao.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh còn 18 xã, phường chưa có Chỉ huy trưởng Ban CHQS. Nhiều xã, phường chưa kiện toàn chức danh chỉ huy phó và trợ lý. Bên cạnh đó, tình trạng thanh niên đi làm ăn xa, đi nước ngoài...đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác rà soát, nắm nguồn. Trước những khó khăn này, cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS các xã, phường đều xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng do đó đã nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lấy cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt, các ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cấp ủy, chính quyền về công tác tuyển quân để việc xét duyệt, tạm hoãn, miễn NVQS...đều phải được tiến hành công khai, minh bạch nhất, tuân thủ nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Đoàn viên, thanh niên xã Chí Đám viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ mùa tuyển quân 2026

Có thể khẳng định, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân là nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Để làm tốt công tác tuyển quân, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật NVQS, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng; các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp, hướng dẫn đối với công tác tuyển quân; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của Hội đồng NVQS cấp xã; bảo đảm nguyên tắc tập thể, công khai, minh bạch, đúng pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, phát huy truyền thống quê hương, trách nhiệm công dân với Tổ quốc. Quá trình tuyển quân luôn chú trọng bảo đảm tuyển quân “tròn khâu, chắc người”, gắn trách nhiệm rõ từng thành viên của hội đồng.

Thời gian tới, các địa phương cần tăng cường c ải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nguồn, lập hồ sơ công dân, giảm thủ tục, tránh gây phiền hà, ảnh hưởng đến công dân. Bên cạnh đó, t hực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội , kịp thời động viên, hỗ trợ gia đình có công dân nhập ngũ; quan tâm tiếp nhận, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật NVQS; phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực trong tuyển quân.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả Hội đồng NVQS xã, phường; quản lý chặt chẽ nguồn công dân, thực hiện đúng quy trình miễn – tạm hoãn – sơ tuyển – khám tuyển bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch. Nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, chú trọng thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; quan tâm phát triển Đảng trong quân ngũ; phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu yêu cầu, có chất lượng về mọi mặt để mùa tuyển quân 2026 đạt chỉ tiêu, kế hoạch được giao, phấn đấu là ngày hội lên đường tòng quân của thanh niên Đất Tổ

Quốc Hội- Huy Thắng