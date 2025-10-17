Công an xã Lạc Sơn: Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, Công an xã Lạc Sơn đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, góp phần bảo vệ tài sản, giữ bình yên cho Nhân dân.

Cán bộ Bưu điện Lạc Sơn và Công an xã Lạc Sơn trao lại số tiền chị Bùi Thị T suýt bị tội phạm lừa đảo chiếm đoạt

Theo thông tin từ Công an xã Lạc Sơn, ngày 30/9/2025, đơn vị nhận được tin báo từ Phòng giao dịch Bưu điện Lạc Sơn về việc có công dân nghi bị lừa đảo qua mạng xã hội. Người bị hại là chị Bùi Thị T (SN 1977), trú tại xã Nhân Nghĩa.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, chị T cho biết, thông qua mạng xã hội chị quen một người đàn ông tự xưng là Việt kiều và là phi công đang làm việc tại nước ngoài. Sau một thời gian trò chuyện, giữa hai người nảy sinh tình cảm. Gần đây, người này thông báo đang về Việt Nam gặp chị. Tuy nhiên, khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, người này bị Công an bắt giữ và yêu cầu chị T chuyển 18 triệu đồng để “bảo lãnh”. Tin tưởng tuyệt đối, chị T đã tới Bưu điện Lạc Sơn để thực hiện giao dịch. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, giao dịch viên đã nhanh chóng trao đổi với Công an xã Lạc Sơn để xác minh. Bằng nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo tình cảm - một hình thức phổ biến trên không gian mạng. Công an xã đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, giải thích cho chị T hiểu rõ bản chất vụ việc, hướng dẫn chị chặn liên lạc với đối tượng. Đồng thời phối hợp với Bưu điện hoàn trả toàn bộ số tiền, đảm bảo an toàn tài sản cho công dân.

Thượng tá Bùi Văn Huy - Trưởng Công an xã Lạc Sơn cho biết: Trường hợp chị T nếu không được cảnh báo kịp thời thì khả năng mất tiền là rất lớn. Đây là một trong nhiều vụ việc được lực lượng Công an xã và các đơn vị phối hợp ngăn chặn trong thời gian qua.

Trưởng Công an xã Lạc Sơn (phải) Bùi Văn Huy chia sẻ những thủ đoạn mà tội phạm lừa đảo thường sử dụng để chiếm đoạt tài sản

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Lạc Sơn cũng đã phối hợp với Phòng giao dịch Bưu điện Lạc Sơn phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Điển hình như trường hợp của ông Bùi Văn B ở xóm Khộp Đèn, xã Ngọc Sơn đến Phòng giao dịch Bưu điện Lạc Sơn để chuyển 300 triệu đồng cho một người lạ. Nhận thấy có điều bất thường, nhân viên Bưu điện đã kịp thời thông báo cho Công an xã.

Qua làm việc, ông B cho biết, ông nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là “cán bộ Bộ Công an”, thông báo con trai ông đang bị điều tra trong vụ án ma túy và có thể bị tử hình nếu không nộp tiền chạy án. Lo cho con, ông đã đi vay mượn để chuyển tiền theo hướng dẫn. Nhờ sự tỉnh táo của nhân viên giao dịch và sự vào cuộc kịp thời của Công an, vụ việc được ngăn chặn, toàn bộ số tiền được bảo toàn.

Tương tự, ông Ngần Văn H ở phố Độc Lập, xã Lạc Sơn cũng bị đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển 300 triệu đồng để không bị khởi tố. Khi đang thực hiện giao dịch, nhân viên bưu điện nghi ngờ, báo Công an xã. Sau khi xác minh, lực lượng chức năng khẳng định đây là thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã kịp thời ngăn chặn.

Công an xã Lạc Sơn thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhất là hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đến các tầng lớp Nhân dân

Theo Trưởng Công an xã Lạc Sơn Bùi Văn Huy, các nạn nhân đều có điểm chung là từng vay tiền qua công ty tài chính, mua hàng trả góp. Nhiều khả năng, thông tin cá nhân của họ đã bị rò rỉ, bán cho các đối tượng xấu. Từ đó, tội phạm mạng lợi dụng để gọi điện, nhắn tin giả danh cơ quan chức năng nhằm đe dọa, chiếm đoạt tài sản.

“Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng hiện rất tinh vi, liên tục thay đổi chiêu trò. Chúng đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin hoặc sợ hãi của người dân. Chỉ cần một phút mất cảnh giác là có thể mất toàn bộ tài sản” - Thượng tá Bùi Văn Huy nhấn mạnh.

Xuất phát từ thực tế trên, Công an xã Lạc Sơn thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Theo đó, tính từ ngày 1/7 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 3 buổi tuyên truyền tại trường học, 10 buổi tuyên truyền tại các xóm, phố; phát hành hàng nghìn tờ rơi, cảnh báo trên loa truyền thanh cơ sở về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng.

Song song với đó, Công an xã cũng phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, bưu điện, điểm giao dịch tài chính để nâng cao kỹ năng nhận diện dấu hiệu nghi vấn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp chuyển tiền đáng ngờ.

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết - Giám đốc Phòng giao dịch Bưu điện Lạc Sơn chia sẻ: Chúng tôi luôn quán triệt nhân viên nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện giao dịch khi khách hàng có biểu hiện bị lừa đảo. Mỗi trường hợp phát hiện nghi vấn đều được báo ngay cho Công an xã để phối hợp xử lý.

Từ những vụ việc trên có thể thấy, sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần gần dân của lực lượng Công an cơ sở là yếu tố quyết định trong việc ngăn chặn tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Chính từ những hành động kịp thời, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp hiệu quả giữa Công an xã và các đơn vị liên quan đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Mạnh Hùng