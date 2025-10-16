Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu thăm, làm việc với các trường Cao đẳng tại khu vực Hòa Bình cũ

Ngày 16/10, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Hòa Bình, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu làm việc tại trường Cao đẳng Sư phạm

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có tổng số 73 cán bộ. Từ năm 2020 đến nay, do yêu cầu về trình độ chuẩn của giáo viên các cấp học theo quy định của Luật Giáo dục, nhà trường chỉ còn đào tạo 1 ngành đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng. Ngoài ra, nhà trường mở thêm 3 ngành đào tạo hệ Trung cấp khối Giáo dục nghề nghiệp: Tin học ứng dụng, Hướng dẫn du lịch, Tiếng Anh Du lịch. Trong 3 năm gần đây tuyển sinh được 1.049 người, trong đó trình độ cao đẳng 951 người; trung cấp 98 người. Hiện nay, Nhà trường tiếp tục đào tạo ngành Giáo dục Mầm non hệ Cao đẳng, đào tạo nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp đối với các mã ngành đã có; duy trì hoạt động và phát triển các cơ sở Giáo dục thực hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ hiện có của Nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra khu vực thực hành của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình hiện có 67 người. Giai đoạn 2021-2025 trường tuyển sinh được 3.010 học sinh, sinh viên, riêng năm 2025 tính đến tháng 10 tuyển sinh 449 học sinh, sinh viên. Hiện tại Nhà trường đã ký kết hợp tác với 17 đơn vị và phối hợp với 25 đơn vị, doanh nghiệp đưa HSSV đến cơ sở thực hành, thực tập, trải nghiệp kỹ năng nghề nghiệp (thời gian từ 1,5-3 tháng vào dịp hè hàng năm). Trong đó có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn như: Canon Việt Nam, Japfa Comfeed Việt Nam, Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu, Tập đoàn Mavin, Winmax Bắc Giang, Cty Cổ phần Pharmar Bắc Ninh, Ivory villas & resort Lương Sơn, Anh Kỳ Plaza, VNPT Hoà Bình...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Hòa Bình

Theo đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Hòa Bình hiện có 35 lớp, trong đó có 5 lớp Cao đẳng và 30 lớp Trung cấp; đang đào tạo 765 học sinh, sinh viên. Nhà trường đang đào tạo 21 lưu học sinh Lào đang theo học trình độ Cao đẳng, nghề Công nghệ ô tô và Quản trị mạng máy tính tại trường. Tổng số cán bộ, giáo viên của nhà trường biên chế là 49 người. Nhà trường được phép đào tạo 25 mã nghề trong đó 7 nghề trình độ cao đẳng; 08 nghề trình độ trung cấp; 10 nghề trình độ sơ cấp. Nhà trường được phê duyệt 5 nghề trọng điểm quốc gia: Nghề công nghệ ô tô, nghề Quản trị mạng máy tính, nghề Hướng dẫn du lịch, nghề Điện công nghiệp và nghề Vận hành máy thi công nền.

Tại buổi làm việc, các trường đã đề xuất, kiến nghị với tỉnh một số vấn đề như: Tiếp tục quan tâm, tăng cường đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị; gắn với giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. Xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường giai đoạn 2018-2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh đáp ứng các quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo tính khả thi.

Cần có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo; cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo. Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đảm bảo đội ngũ giáo viên, viên chức gắn bó với nghề nghiệp. Thực hiện triệt để việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông...

Sau khi nghe báo cáo và nắm bắt tâm tư nguyện của các trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các trường thời gian qua đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Hòa Bình cũ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn lực cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, nguồn giảng viên có trình độ hiện có của các nhà trường. Sau khi có quyết định sáp nhập, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các trường cần có đánh giá cụ thể, tập trung vào định hướng phát triển, phù hợp với công năng của trường.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của các trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Dương Liễu