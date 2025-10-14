Bộ Quốc phòng kiểm tra Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên

Chiều 14/10, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên (Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ).

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu II; Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân - Phó Tư lệnh Quân khu II; Đại tá Nguyễn Đình Cương – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đỗ Duy Chinh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu; Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra

Ban chỉ huy PTKV4-Vĩnh Yên được thành lập theo Quyết định số 2805 của Bộ Quốc phòng; trong khu vực phòng thủ có 36 xã, phường (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Sau khi được thành lập, đơn vị đã thực hiện ổn định tổ chức biên chế; bố trí nơi ăn, ở; xây dựng hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng; hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Ban hành quy chế phối hợp giữa Ban chỉ huy PTKV4 - Vĩnh Yên với UBND xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng Ban CHQS xã, phường vững mạnh toàn diện.

Phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn và chỉ đạo các xã, phường chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hướng dẫn Ban CHQS các xã, phường, các đơn vị tự vệ xây dựng hệ thống kế hoạch công tác dân quân tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, hướng dẫn các xã, phường luyện tập phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị. Song song với công tác quân sự, quốc phòng, Ban chỉ huy PTKV4-Vĩnh Yên đã làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị...

Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu II phát biểu tại buổi kiểm tra

Sau khi kiểm tra các mặt công tác của đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực biểu dương Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Vĩnh Yên đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, dân quân tự vệ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với quá trình hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nắm chắc tình hình địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các ngày lễ, Tết và các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương, đơn vị. Tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, phòng, chống cháy nổ; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật chất, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện; xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, chuẩn bị vật chất, thao trường tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra việc xây dựng, thiện hệ thống văn bản, quy chế, kế hoạch của đơn vị

Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026; hướng dẫn Ban CHQS xã, phường xây dựng hệ thống kế hoạch công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng, an ninh.

Trong tiến trình xây dựng và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên cần phải đặt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh song hành với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

Hoàng Nga