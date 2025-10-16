Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất:

Tích cực tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống bộ đội

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất (Ban CHPTKV2 – Thống Nhất) đã quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TGSX, góp phần tự chủ về thực phẩm, cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội, rèn luyện ý thức lao động, tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 – Thống Nhất đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất nhằm góp phần nâng cao đời sống bộ đội

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác TGSX, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHPTKV2 - Thống Nhất đã tập trung lãnh đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu hàng năm, hướng dẫn các tổ, đội xác định nội dung, biện pháp phù hợp, khoa học, sát với điều kiện thực tế. Từ đó, các đơn vị đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, xây dựng nhiều mô hình TGSX hiệu quả, từng bước đưa phong trào vào nền nếp, ổn định và bền vững. Theo thượng tá Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật thì: Đơn vị đã thành lập các tổ TGSX chuyên trách, quy hoạch, bố trí khu sản xuất hợp lý, khoa học; triển khai mô hình “5 vườn” gồm: vườn rau, vườn thuốc nam, vườn cây ăn quả, vườn hoa màu và vườn giàn leo. Song song, các mô hình chăn nuôi được tổ chức đa dạng, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương như nuôi lợn, gia cầm, bò, dê, dúi... Các khu chuồng trại được thiết kế hợp lý, bảo đảm vệ sinh môi trường, có hệ thống xử lý nước thải khép kín, định kỳ tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, củng cố vật tư, phương tiện, xây dựng phương án thu hoạch sản phẩm trước mùa mưa bão, bảo đảm an toàn và giảm thiểu thiệt hại. Phong trào TGSX còn được gắn với tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tiết kiệm, “giữ tốt, dùng bền, chống lãng phí”, phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong cán bộ, chiến sỹ.

Để công tác tăng gia đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 – Thống Nhất đã thành lập các tổ tăng gia chuyên trách

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, cách làm khoa học, công tác TGSX của Ban CHPTKV2 - Thống Nhất đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đơn vị hiện duy trì hơn 2.500m2 đất trồng rau xanh, trên 600m2 vườn thuốc nam, 300m2 giàn leo và mở rộng 5.500 m2 đất trồng hoa màu. Khu vườn cây ăn quả với diện tích hơn 1.800m2 gồm bưởi, cam, nhãn, táo, vải, mít... cho thu hoạch ổn định hằng năm, góp phần đa dạng hóa nguồn thực phẩm.

Hiện nay, chuồng trại chăn nuôi của đơn vị luôn đảm bảo quy mô chăn nuôi 60 con lợn thịt

Về chăn nuôi, đơn vị bảo đảm đầy đủ ba khu chuồng: lợn nái, lợn thịt, gia cầm, cùng đàn gia súc và vật nuôi khác với quy mô 60 con lợn thịt, 5 con lợn nái, 400 con gia cầm, thủy cầm; đàn bò, dê 30 con và đàn dúi 50 con. Các sản phẩm TGSX không chỉ đáp ứng nhu cầu tự túc của đơn vị mà còn dự trữ được nguồn thực phẩm sạch phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội. Thượng tá Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Ban CHPTKV2 - Thống Nhất chia sẻ thêm: Phong trào tăng gia sản xuất không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn là môi trường rèn luyện ý thức, tác phong lao động của cán bộ, chiến sỹ. Chúng tôi coi đây là một tiêu chí đánh giá thi đua quan trọng, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ngoài các loại rau, đơn vị còn trồng các loại thuốc nam để phục vụ cho cán bộ chiến sỹ

Chia sẻ về lĩnh vực này, Thiếu tá Bùi Văn Cừ cho biết: Đơn vị luôn khuyến khích cán bộ, chiến sỹ sáng tạo trong sản xuất, ứng dụng kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều sáng kiến nhỏ như tận dụng nước thải sinh hoạt sau xử lý để tưới rau, hay trồng xen canh cây ngắn ngày dưới tán cây ăn quả đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Từ kết quả TGSX, bữa ăn bộ đội được cải thiện rõ rệt, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Cán bộ, chiến sỹ thêm phấn khởi, gắn bó đơn vị, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Thời gian tới, Ban CHPTKV2 - TN tiếp tục đẩy mạnh TGSX gắn với các phong trào thi đua như: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” và phong trào Thi đua Quyết thắng. Mục tiêu là phát huy sức mạnh tổng hợp, nhân rộng mô hình hiệu quả, xây dựng khu TGSX tiêu biểu cấp trên. Với chủ trương đúng đắn, quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết và phương pháp tổ chức khoa học, công tác TGSX của Ban CHPTKV2 - Thống Nhất chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ, nâng cao đời sống bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đức Anh

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất