Bảo đảm an toàn giao thông khu công nghiệp

Với hàng trăm dự án đầu tư trong và ngoài nước, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh, đóp góp lớn cho nguồn thu ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, đi liền với đó, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, nhất là tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trước tình trạng đó, cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho công nhân lao động.

Tính đến nay, KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc thu hút 88 dự án đầu tư, đạt tỷ lệ lấp đầy gần 95%, tạo việc cho hàng chục nghìn lao động trong và ngoài tỉnh. Trong đó, số lao động đi về hằng ngày chiếm khoảng 70%. Vào khung thời gian từ 7 giờ 30 đến 8 giờ và 17 giờ đến 18 giờ 30, tại KCN này thường xuyên xảy ra tình trạng lộn xộn, chen lấn, ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

Chị Nguyễn Thị Huyền, công nhân Công ty TNHH BH Flex cho biết, do công ty nằm đúng vị trí ngã 3 đường nên vào giờ tan tầm, giao thông rất phức tạp. Nhiều người vội vàng ra xe đưa, đón để chọn được chỗ ngồi ưng ý; một số người khác sợ muộn giờ đón xe bus nên cũng cố tình chen lấn, xảy ra tình trạng lộn xộn. Trên thực tế, tại cổng công ty từng xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông trước đây.

Còn tại KCN Bá Thiện, xã Bình Xuyên với diện tích trên 75,9ha, có 14 doanh nghiệp đi vào hoạt động. Số lượng cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại đây lên tới 20.000 người. Vào các khung giờ cao điểm, công nhân và các loại phương tiện lưu thông đông đúc, gây áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông, khiến người tham gia giao thông lo lắng khi đứng trước nguy cơ cao xảy ra va chạm và tai nạn. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của công nhân lao động chưa cao, thường xuyên xảy ra tình trạng đi lạng lách, ngược chiều, taxi, xe đưa đón công nhân dừng, đỗ không đúng nơi quy đinh...

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông khu công nghiệp

Trong 9 tháng đầu năm 2025, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 116.635 trường hợp vi phạm, phạt tiền 247,076 tỷ đồng. Trong đó, hàng trăm trường hợp vi phạm tại địa bàn KCN, chủ yếu là dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, chở quá số người cho phép, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông...

Để chấn chỉnh tình trạng này cũng như bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên cả 3 tiêu chí, Công an tỉnh chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát; trực tiếp điều tiết giao thông vào các khung giờ cao điểm ở các KCN nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc, lộn xộn.

Đơn vị chủ động phát hiện, tham mưu cơ quan có thẩm quyền thay thế, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông theo đúng quy định; nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhiều tuyến đường trong KCN; ưu tiên lắp đặt các biển cảnh báo, bổ sung vạch sơn, gờ giảm tốc... tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân lao động khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với lãnh đạo, công đoàn các công ty, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp công nhân lao động nắm rõ quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Phân công nhiệm vụ cho từng tổ công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, xác định rõ từng tuyến, địa bàn trọng điểm để xây dựng phương án, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, từ đó, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng luôn có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo các yếu tố an toàn phục sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, công đoàn các KCN thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để công nhân dễ tiếp cận với các văn bản quy định pháp luật mới. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sắp xếp, bố trí thời gian làm việc, tan ca hợp lý, có phương án bố trí xe đưa đón phù hợp, hạn chế phương tiện cá nhân, giảm thiểu sự ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Theo cơ quan công an, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của công nhân lao động có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, với sự phát triển, mở rộng của các KCN trên địa bàn như hiện nay, tình hình tai nạn giao thông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng công an tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho công nhân lao động. Song, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về giao thông để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bản thân và góp phần kéo giảm tai nạn giao trên cả 3 tiêu chí, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy KT-XH của địa phương ngày càng phát triển.

Lê Minh