Nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, một phần về cấp tỉnh, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có nhiều điểm mới. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh đã có hướng dẫn các địa phương chủ động trong công tác này.

Thanh niên phường Phú Thọ viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được áp dụng theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 đã được sửa đổi tại Luật số 98/2025/QH15. Các thông tư của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn và khám sức khỏe cũng có nhiều thay đổi tại Thông tư số 68/2025/TT-BQP và Thông tư số 97/2025/TT-BQP, từ đó yêu cầu các cấp, các ngành phải chủ động tiếp cận, nghiên cứu các nội dung sửa đổi để triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, về thẩm quyền quyết định, thẩm quyền tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ và gọi công dân đi khám sức khỏe đã có sự thay đổi. Theo Luật số 98/2025/QH15, thẩm quyền này được giao cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Thẩm quyền gọi nhập ngũ cũng được chuyển từ Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện sang Chủ tịch UBND cấp xã. Về trách nhiệm giao công dân nhập ngũ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thay vì UBND cấp huyện trước đây, và việc giao nhận sẽ được tổ chức tại các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực hoặc cụm xã trong tỉnh.

Trước những thay đổi, để bảo đảm chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Bộ CHQS tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể, chỉ đạo các địa phương trong việc áp dụng tuyển chọn những công dân có đủ điều kiện về văn hóa và sức khỏe, nhất là khung thời gian tổ chức tuyển chọn. Thiếu tá Dương Văn Huấn - Ban Quân lực, Bộ CHQS tỉnh thông tin: Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2026 đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh và phân công thành viên theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác tuyển quân. Đồng thời, phổ biến, hướng dẫn quy trình công tác tuyển quân và hệ thống mẫu biểu tuyển quân của cấp trên đến các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, các Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực và cấp xã.

Theo kế hoạch, thời gian các địa phương tiến hành sơ tuyển từ ngày 1/9 đến ngày 31/10/2025; khám tuyển sức khỏe từ ngày 1/11 đến ngày 31/12/2025. Bộ CHQS tỉnh hiệp đồng giao nhận quân với các đơn vị cấp sư đoàn, lữ đoàn và tương đương (cấp dưới trực tiếp các đơn vị trực thuộc bộ); Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực phối hợp với UBND các xã, phường hiệp đồng với cấp trung đoàn và tương đương xong trước ngày 31/12/2025. Lễ giao nhận quân, dự kiến từ ngày 2/3/2026 - 5/3/2026.

Tại các địa phương, sau khi tổ chức lại bộ máy, một số địa phương chưa kịp kiện toàn nhân sự, trong đó, nhiều chức danh trong Ban CHQS cấp xã còn thiếu. Toàn tỉnh hiện còn 18 xã, phường chưa có Chỉ huy trưởng Ban CHQS; nhiều xã, phường chưa kiện toàn chức danh chỉ huy phó và trợ lý. Bên cạnh đó, tình trạng thanh niên đi làm ăn xa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác rà soát, nắm nguồn. Từ những khó khăn đó, Hội đồng NVQS các địa phương xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt, các ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyển quân. Đặc biệt, việc xét duyệt, tạm hoãn, miễn NVQS phải được tiến hành công khai, minh bạch.

Đồng chí Đỗ Thu Giang - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Ba chia sẻ: Hiện nay, Ban CHQS xã đã tham mưu Hội đồng NVQS xã xây dựng và ban hành kế hoạch sơ tuyển, kế hoạch tuyên truyền trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Các khu dân cư đã tiến hành rà soát, bình cử nguồn sẵn sàng nhập ngũ; đồng thời niêm yết công khai danh sách nguồn sẵn sàng nhập ngũ, danh sách công dân tạm hoãn nhập ngũ tại Nhà văn hóa các khu dân cư. Đến thời điểm hiện tại, toàn xã có 209 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Dự kiến chỉ tiêu quân sự của xã năm 2026 là 33 công dân, chỉ tiêu công an là 10 công dân.

Dù còn những khó khăn, bỡ ngỡ của năm đầu tuyển quân theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đang được triển khai chặt chẽ, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu yêu cầu, có chất lượng về mọi mặt.

Huy Thắng