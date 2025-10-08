Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông kết nối khu vực Vĩnh Phúc

Chiều 8/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo các dự án đầu tư công khu vực Vĩnh Phúc dự kiến khởi công năm 2025 và 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng và Ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã báo cáo về các thủ tục đầu tư, nguồn vốn đầu tư, các bước tiến độ và thời gian dự kiến khởi công 2 dự án năm 2025 bao gồm: Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 tuyến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn tỉnh Phú Thọ; Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc và tuyến phía Nam), các đoạn còn lại kết nối từ Vĩnh Yên đến cầu Hạc Trì.

Đồng thời báo cáo 4 dự án dự kiến khởi công năm 2026, bao gồm: Dự án tuyến giao thông kết nối từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc; Đường dẫn cầu Vĩnh Phú; Dự án đường từ đường tỉnh 310B đến đường Vành Đai 5 - Vùng Thủ đô; Dự án Đường vành Đai 4 đoạn từ huyện Bình Xuyên (cũ) đến huyện Vĩnh Tường (cũ), giai đoạn 2.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Đây là các dự án quan trọng, ưu tiên đầu tư, hoàn thiện trong giai đoạn 2026-2030 phục vụ phát triển liên kết các đô thị, phát triển công nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và Ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc rà soát lại công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện phương án với các mốc thời gian, lộ trình cụ thể; bổ sung các kiến nghị, đề xuất để đảm bảo khởi công trong năm 2025 như kế hoạch đã đề ra. Đối với các dự án dự kiến khởi công năm 2026, đề nghị hoàn thiện lại nội dung, xác định rõ lộ trình báo cáo UBND tỉnh, quyết tâm dành mọi nguồn lực để triển khai thực hiện thời gian tới.

Lãnh đạo Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tại hội nghị

Đinh Vũ