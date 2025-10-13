Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực địa một số dự án tại khu vực Phú Thọ

Sáng 13/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực địa một số dự án tại khu vực Phú Thọ. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn khảo sát thực địa tại khu vực dự kiến xây dựng nhà ở xã hội phường Vân Phú

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn đã khảo sát thực địa tại khu vực dự kiến xây dựng nhà ở xã hội phường Vân Phú (đường Lạc Hồng, phường Vân Phú) và kiểm tra thực tế việc triển khai Dự án Khu dân cư nông thôn mới tại khu đất xứ Đồng Váng (xã Thanh Thủy).

Dự án khu nhà ở xã hội phường Vân Phú có diện tích thực hiện là 29.637m2. Trong khu vực đất đề xuất dự án, xác định có điểm đất quốc phòng của Bộ Tham mưu - Quân khu 2 quản lý, sử dụng làm trạm xử lý nước với diện tích 757,5m2. Để có cơ sở thực hiện dự án này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đề nghị Sở Xây dựng báo cáo, đề xuất UBND tỉnh có ý kiến với Quân khu 2 để chuyển giao điểm đất quốc phòng trong khu vực đất đề xuất dự án cho tỉnh để phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án Khu dân cư nông thôn mới tại khu đất xứ Đồng Váng, xã Thanh Thủy do Công ty cổ phần Tập đoàn AMDI làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư đã thực hiện là 220 tỷ đồng, đạt 20,3% vốn đầu tư đăng ký; hiện đã hoàn thành thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng của dự án. Về thủ tục quy hoạch, tháng 3/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn AMDI đã có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với dự án và đã được chấp thuận. Tuy nhiên, hiện nay dự án vẫn chưa được khởi công xây dựng, đang trong quá trình làm đường tạm để chuẩn bị mặt bằng khởi công xây dựng khi có đủ các điều kiện theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực tế Dự án Khu dân cư nông thôn mới tại khu đất xứ Đồng Váng, xã Thanh Thủy

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Đây đều là các dự án có mặt bằng sạch, nằm ở vị trí thuận lợi về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Các dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ ý nghĩa rất lớn về an sinh xã hội, không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của đông đảo người dân mà còn làm đẹp không gian kiến trúc cảnh quan của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Đối với Dự án khu nhà ở xã hội phường Vân Phú, Quân khu 2 sớm chuyển giao diện tích đất quốc phòng trong khu vực đất đề xuất dự án cho tỉnh. Sau khi diện tích đất quốc phòng được bàn giao, Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, báo cáo và đề xuất với tỉnh các phương án quy hoạch cụ thể, chi tiết từng hạng mục của dự án trên cơ sở tính toán về diện tích và nhu cầu thực tế của người dân, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Đối với Dự án Khu dân cư nông thôn mới tại khu đất xứ Đồng Váng, xã Thanh Thủy, nhà đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.

Ngọc Lam