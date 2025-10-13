Tăng tính cơ động cho lực lượng quân sự cơ sở

Để tạo thuận lợi cho lực lượng quân sự ở cơ sở thực thi nhiệm vụ, mới đây, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực đã tiếp nhận, bàn giao xe mô tô quân sự cho các ban CHQS cấp xã, góp phần nâng cao khả năng cơ động, xử lý các tình huống ở cơ sở.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn tổ chức bàn giao xe mô tô cho Ban CHQS cấp xã.

Trong tháng 9, 10 vừa qua, cơn bão số 9, 10, 11 liên tục xuất hiện đã xảy ra mưa to trên diện rộng, cùng với việc các thủy điện xả lũ khiến cho nhiều địa phương bị ngập năng nề, nhiều hộ dân bị cô lập. Tại xã Hiền Lương khi xảy ra cơn bão số 10, các khu dân cư số 3, 5, 7, 8 bị ngập cục bộ, hơn 500 hộ dân bị cô lập, nhiều diện tích hoa màu bị ngập. Nhưng trong hoàn cảnh đó, cán bộ Ban CHQS xã Hiền Lương thường xuyên cơ động xuống địa bàn bằng phương tiện được cấp xuống địa bàn nắm tình hình, giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Đồng chí Hoàng Đức Tài – Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hiền Lương nhớ lại: Do ảnh hưởng cơn bão số 10, tính đến 8 giờ sáng ngày 30/9, toàn bộ các hộ gia đình tại khu 8, xã Hiền Lương cũ đã bị cô lập hoàn toàn. Một số hộ dân thuộc khu 3, khu 5, khu 7 cũng đã rơi vào tình trạng bị cô lập, đi lại khó khăn, nhiều tuyến đường ngập sâu không thể di chuyển. Nhờ có phương tiện được hỗ trợ là hai chiến xe mô tô nên Ban CHQS cơ động, kịp thời bám nắm địa bàn, tham mưu cho các lực lượng đên hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Riêng Ban CHQS đã huy động một Trung đội dân quân cơ động triển khai lực lượng, hỗ trợ Nhân dân thu hoạch lúa tránh bão, với 168 ngày công.

Ban Chỉ huy PTKV 1- Cẩm Khê bàn giao xe cho Ban CHQS cấp xã trên địa bàn.

Nếu như trước đây việc cơ động, thăm nắm tình hình, huy động lực lượng dân quân luôn là thách thức đối với cán bộ quân sự xã. Để kiểm tra tình hình bão lũ, triển khai cứu nạn, cứu hộ lực lượng quân sự mất nhiều thời gian di chuyển, có khi “lỡ nhịp” phối hợp với các lực lượng khác. Nay với xe gắn máy được trang bị, cán bộ Ban CHQS xã có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường, nhất là trong tình huống khẩn cấp như tình hình lũ lụt vừa qua xảy ra trên một số địa bàn tỉnh. Đây là minh chứng rõ ràng cho giá trị thực tiễn của việc đầu tư phương tiện cơ động.

Trong tháng 8, tháng 9 vừa qua, mỗi Ban CHQS cấp xã đã nhận 2 chiếc xe mô tô 2 bánh nhãn hiệu Honda Wave Alpha 110. Đây là chủ trương thiết thực, kịp thời, góp phần nâng cao khả năng cơ động cho lực lượng quân sự cơ sở.

Đại tá Dương Quang Binh - Trưởng Phòng Xe máy – Vận tải, Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 2 thông tin, sau khi tiếp nhận hơn 1.000 xe mô tô quân sự từ Cục Xe máy – Vận tải, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, toàn bộ phương tiện được cấp biển số, Giấy chứng nhận đăng ký và bàn giao cho Ban CHQS cấp xã đưa vào khai thác, sử dụng. Xe có độ tin cậy cao, dễ sử dụng; thuận tiện trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa.

Nhờ có phương tiện cơ động để bám nắm địa bàn, Ban CHQS xã Hiền Lương đã kịp thời huy động lực lượng dân quân hỗ trợ Nhân dân thu hoạch lúa tránh lũ do cơn bão số 10 gây ra.

Cũng theo lãnh đạo Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu, hiện nay, đơn vị đã ban hành Công điện hoàn thiện thủ tục pháp lý bảo đảm việc quản lý, sử dụng xe mô tô 2 bánh cho Ban CHQS cấp xã, trong đó yêu cầu, các đơn vị chỉ sử dụng xe mô tô phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Người điều khiển phải được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ; không sử dụng xe công vào việc riêng; không giao xe cho người khác sử dụng khi không được giao nhiệm vụ. Khi không sử dụng, xe được bảo quản, cất giữ tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi đóng quân. Người điều khiển có giấy phép lái xe phù hợp theo quy định. Khi điều khiển xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm, mặc trang phục DQTV theo quy định.

Thượng tá Bùi Văn Nhâm - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Cẩm Khê cho biết: Đầu tháng 9/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Cẩm Khê đã hoàn thành bàn giao 96 xe mô tô 2 bánh nhãn hiệu Honda Wave Alpha 110 cho 48 Ban CHQS cấp xã trên địa bàn để phục vụ công tác. Đây là chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, góp phần nâng cao khả năng cơ động, xử lý tình huống, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Là lực lượng nòng cốt trong lao động sản xuất, xung kích, đi đầu phối hợp với các lực lượng tuần tra, canh gác, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, lực lượng quân sự ở cơ sở như dân quân, tự vệ còn tích cực tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, Tết, sự kiện trọng đại của đất nước... Không chỉ duy trì công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, lực lượng quân sự ở cơ sở còn tích cực tham gia công tác vận động quần chúng, xây dựng nông thôn mới; phối hợp tích cực trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn... Bởi vậy, việc bảo đảm cơ động là một yếu tố quan trọng, góp phần cho lực lượng quân sự ở cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao.

Huy Thắng