Tuổi trẻ xã Lương Sơn và hành trình viết tiếp khát vọng người lính

Khi mùa tuyển quân năm 2026 đang đến gần, khắp các khu dân cư của xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ lại rộn ràng không khí phấn khởi, tự hào. Từ các con ngõ nhỏ ở thôn Cố Thổ, khu Đồng Sẽ, Đồng Bài đến Đầm Rái, Tiểu khu 3... đâu đâu cũng nghe chuyện các chàng trai trẻ hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với niềm tin trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc.

Các thanh niên Nguyên Văn Tiến, Thân Ngọc Hải, Lê Huy Hảo (từ phải sang trái) cùng đại diện gia đình đến Ban CHQS xã Lương Sơn nộp đơn tình nguyện nhập ngũ

Tiêu biểu trong phong trào ấy là những gương mặt trẻ tràn đầy nhiệt huyết: Lê Huy Hảo (sinh ngày 18/9/2007) ở thôn Cố Thổ, Nguyễn Tiến Hùng (sinh ngày 13/8/2003) ở Tiểu khu 3, Bạch Long Thành (sinh năm 2007) ở khu Đầm Rái, Nguyễn Văn Tiến (sinh ngày 11/12/2007) ở khu Đồng Sẽ và Thân Ngọc Hải (sinh ngày 20/11/2007) ở khu Đồng Bài. Dù tuổi đời còn rất trẻ, song tất cả đều có chung một suy nghĩ: Được khoác trên mình màu áo xanh người lính là niềm vinh dự, là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành hơn và đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ cảm xúc khi vừa viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Lê Huy Hảo nói: Từ nhỏ em đã được nghe ông và bố kể nhiều câu chuyện về những người lính cụ Hồ. Em luôn khâm phục và mong một ngày nào đó được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Em tin môi trường quân ngũ sẽ giúp em rèn luyện ý chí, tính kỷ luật và trưởng thành hơn để sau này trở về tiếp tục cống hiến cho quê hương.

Còn Nguyễn Văn Tiến, chàng trai ở khu Đồng Sẽ, cũng chia sẻ: Khi biết xã phát động phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện, em không do dự. Em muốn thử thách bản thân, sống có ích và xứng đáng với niềm tin của gia đình, thầy cô, bạn bè. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng em thấy rất tự hào vì sắp được trở thành người lính.

Thanh niên Lê Huy Hảo viết đơn tình nguyện nhập ngũ dưới sự chứng kiến của gia đình và đại diện cơ quan Ban CHQS xã Lương Sơn

Không chỉ các bạn trẻ, mà chính những bậc cha mẹ ở Lương Sơn cũng cảm thấy tự hào khi con mình được chọn gọi nhập ngũ. Ông Bạch Văn Vũ, bố của thanh niên Bạch Long Thành, xúc động chia sẻ: Con trai tôi còn nhỏ tuổi nhưng đã có ý thức tự giác, tình nguyện đi bộ đội. Gia đình rất ủng hộ. Được phục vụ trong quân đội là một vinh dự lớn, giúp các cháu học cách sống có trách nhiệm và biết yêu thương đồng bào, đất nước hơn.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Lương Sơn thì: đến thời điểm hiện nay, toàn xã có khoảng trên 500 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, ngoài số đang theo học đại học, cao đẳng hệ chính quy. Công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự được xã triển khai sớm, sâu rộng và đồng bộ tới từng khu dân cư, từng đoàn viên thanh niên. Song song với đó là các hoạt động tuyên truyền lồng ghép trong phong trào “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các buổi sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn “Tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc” được tổ chức đều đặn.

“Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hầu hết thanh niên trong xã đều có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình. Không chỉ hoàn thành chỉ tiêu giao quân, xã còn có nhiều trường hợp thanh niên tự nguyện viết đơn nhập ngũ. Đây là tín hiệu đáng mừng khi năm 2026 là năm đầu tiên Lương Sơn thực hiện công tác tuyển quân theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp,” đồng chí Nguyễn Anh Đức nhấn mạnh.

Từ phải sang trái: Bạch Long Thành (thôn Đầm Rái), Nguyễn Tiến Hùng (Tiểu khu 3) xã Lương Sơn cùng những lá đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026

Từ các phong trào thi đua, những buổi giao lưu giữa các thế hệ cựu chiến binh với thanh niên, đến các buổi tọa đàm, tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, tinh thần hăng hái tòng quân đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã. Đối với tuổi trẻ Lương Sơn hôm nay, lên đường nhập ngũ không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là niềm tự hào và khát vọng được thử thách bản thân, được góp phần giữ vững bình yên quê hương.

Trên nền truyền thống cách mạng kiên cường của quê hương anh hùng, lớp lớp thanh niên Lương Sơn hôm nay đang viết tiếp trang sử vẻ vang bằng chính hành động của mình. Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ được nộp về Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã không chỉ là tờ giấy đăng ký, mà còn là lời cam kết, lời hứa danh dự của tuổi trẻ trước Tổ quốc. Tinh thần ấy, ý chí ấy, từ Lương Sơn đang lan tỏa ra khắp các địa phương khác trong tỉnh Phú Thọ nơi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đang nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với non sông. Mỗi thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ là một bông hoa đẹp trong vườn hoa của lòng yêu nước minh chứng sống động cho tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Trên khắp các nẻo đường quê, sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng mới. Những chàng trai trẻ đang luyện tập thể lực, chuẩn bị hành trang để bước vào một chặng đường mới - chặng đường của tuổi trẻ, của niềm tin và trách nhiệm với Tổ quốc.

Đức Anh

(Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 Thống Nhất)