Doanh nhân Phú Thọ: Hội tụ - Gắn kết – Vươn xa

Đây là chủ đề chương trình Gặp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 do UBND tỉnh tổ chức diễn ra vào sáng 10/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Chương trình được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng. Buổi gặp mặt là dịp tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng danh nghiệp trên địa bàn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu chúc mừng đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh tại buổi Gặp mặt

Đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Dự chương trình Gặp mặt có các đồng chí: Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của hơn 450 đại biểu đại diện cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, trong đó, có hơn 100 doanh nghiệp FDI đại diện trên 700 doanh nghiệp FDI đang đầu tư­, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất)

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Hùng thay mặt Hiệp hội đọc diễn văn kỷ niệm, cam kết đồng hành, gắn bó chặt chẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Phú Thọ và đất nước

Diễn văn kỷ niệm – Tự hào Doanh nhân Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ trình bày cho biết toàn tỉnh hiện có gần 41.000 doanh nghiệp hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực: Công nghiệp, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch – dịch vụ và đô thị thông minh. Nhiều doanh nghiệp đã vươn ra khu vực và quốc tế, xây dựng thương hiệu uy tín, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động và đóng góp to lớn cho ngân sách cũng như an sinh xã hội. Theo công bố của VNR500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2024–2025, nhiều doanh nghiệp của tỉnh Phú Thọ đã được vinh danh. Đó là niềm tự hào lớn, là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và khát vọng vươn lên của doanh nhân Đất Tổ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Hùng

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng trao kỷ niệm chương vì sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam cho Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc

Khẳng định mục tiêu “Phát triển doanh nghiệp, chính là góp phần dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh” và “Phú Thọ sau thời điểm sáp nhập tỉnh đang là thời cơ vàng để doanh nhân phát huy vai trò tiên phong, đồng hành cùng tỉnh nhà trong hành trình tăng trưởng nhanh – phát triển bền vững – hội nhập quốc tế, thay lời cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ cam kết đồng hành chặt chẽ cùng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước – đặc biệt là Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân vào từng ngành, từng doanh nghiệp. Tăng cường liên kết, đổi mới sáng tạo, phát triển theo hướng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp – đạo đức doanh nhân chuẩn mực, đề cao trách nhiệm xã hội, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách Nhà nước. Phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, tham vấn chính sách để xây dựng môi trường đầu tư hiệu quả và thực chất.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Chúc mừng đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Trương Quốc Huy – Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư tại Phú Thọ đã đồng hành, chia sẻ và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà. Đồng chí ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định hợp nhất Hiệp hội Doanh nghiệp ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc (cũ)

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa tri ân các đồng chí Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định, đến năm 2030 Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc và là trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Tỉnh xác định phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, đến năm 2030 phấn đấu tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đạt trên 45.000 doanh nghiệp; tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực kinh tế tư nhân trên 12%/năm. Để đạt được mục tiêu trên, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Thọ luôn xác định doanh nghiệp là động lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển của tỉnh. Việc trao quyết định hợp nhất Hiệp hội Doanh nghiệp ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ hôm nay là bước đi quan trọng nhằm tập hợp sức mạnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, giúp tăng cường liên kết, mở rộng thị trường, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, tạo một cộng đồng doanh nghiệp mạnh mẽ, năng động, hội nhập và sáng tạo.

Đồng chí Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trao bằng khen của Hiệp hội cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần phát huy vai trò là cầu nối tiếp nhận thông tin, đề xuất các ý kiến, kiến nghị, nhất là những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để các cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ kịp thời, hiệu quả, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển. Đồng thời, hỗ trợ, kết nối để các doanh nghiệp cùng phát triển; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người lao động và Nhân dân trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng trao Bằng khen của Liên đoàn cho các tập thể, cá nhân

Cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, cấp ủy chính quyền cần triển khai ngay công tác quy hoạch, phát huy thế mạnh của từng vùng với quan điểm “có quy hoạch tốt là có dự án tốt, dự án hiệu quả”; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, đầu tư, kết nối các tuyến giao thông nhằm giảm chi phí logistic, nâng cao cạnh tranh cho doanh nghiệp; phối hợp với các doanh nghiệp của Trung ương để bảo đảm cung cấp đủ điện, nước sạch cho doanh nghiệp. Triển khai các dự án xây dựng nhà ở xã hội hỗ trợ theo hình thức cho thuê, bán đồng thời xây dựng các cơ sở trường học, y tế, trung tâm văn hóa... phục vụ người lao động trong các khu công nghiệp giúp người lao động yên tâm sản xuất.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ an sinh xã hội nhân tháng vì người nghèo và khắc phục hậu quả cơn bão số 10, số 11 vừa qua từ các doanh nghiệp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng với các sở, ngành tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp tục tăng cường công tác phân cấp phân quyền công khai, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc kết hợp ba nhà: Nhà nước - Doanh nghiệp - Nhà trường để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của các doanh nghiệp; xây dựng cơ chế luồng xanh cho các dự án lớn, gắn với rà soát các dự án chậm tiến độ, tháo gỡ cho các dự án còn vướng các thủ tục pháp lý để tăng nguồn lực. Bố trí cán bộ có đủ năng lực tại các địa bàn trọng điểm để hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân tỉnh nhà

Đối với doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các doanh nghiệp quan tâm thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Phú Thọ; đồng hành cùng chính quyền trong bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Doanh nghiệp phải luôn tiên phong trong việc đã cam kết là phải làm, phải bố trí đủ nguồn lực khi triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; quan tâm đến công tác quản trị doanh nghiệp để giảm chi phí sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh. Tăng cường công tác đổi mới sáng tạo, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, thực hiện tốt chuyển đổi số nâng cao năng lực cạnh tranh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mong muốn các doanh nghiệp chủ động phối hợp, hỗ trợ nhau, cạnh tranh lành mạnh, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tin tưởng doanh nghiệp thành công tỉnh cũng thành công từ đó đem lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân tỉnh nhà.

Tại buổi gặp mặt, Sở Nội vụ công bố Quyết định thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ trên cơ sở hợp nhất Hiệp hội doanh nghiệp ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ). Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Doanh nghiệp Việt Nam” cho các đồng chí là Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ).

Nhân dịp này Hiệp hội doanh nghiệp ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) đã công bố kết quả vận động các doanh nhân, doanh nghiệp ủng hộ công tác an sinh xã hội nhân tháng vì người nghèo và khắc phục hậu quả cơn bão số 10, số 11 vừa qua. Tổng số tiền và hiện vật tính đến ngày 9/10/2025 được trên 5 tỷ đồng.

Đinh Vũ