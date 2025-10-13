Cảnh giác chiêu lừa chuyển tiền nhận hộ chiếu

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, nhắm vào người dân sử dụng dịch vụ nhận hộ chiếu qua bưu chính công ích (BCCI).

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ hướng dẫn công dân làm hộ chiếu

Các đối tượng giả danh nhân viên bưu tá, gọi điện thông báo giao hộ chiếu và yêu cầu người dân chuyển khoản trước lệ phí từ 10.000 đến 35.000 đồng. Nếu không chuyển tiền, chúng đe doạ sẽ không giao hộ chiếu và yêu cầu người dân phải đến bưu cục nhận. Đáng lo ngại, đã có trường hợp công dân chuyển tiền theo yêu cầu nhưng không nhận được hộ chiếu. Một số trường hợp đã đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh phản ánh và được ngăn chặn, hỗ trợ. Dù số tiền nhỏ, nhưng hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Trước tình trạng trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi về thủ đoạn này, tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân nhẹ dạ, cả tin làm theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo. Việc chuyển tiền tuy giá trị nhỏ nhưng gây hiểu lầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng Công an và ngành Bưu điện.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo: Tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa nhận được hộ chiếu hoặc chưa xác minh rõ thông tin. Khi có nghi vấn, liên hệ ngay với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh qua số 069.264.5166 hoặc Bưu điện tỉnh Phú Thọ theo số 0915.509.222 để xác minh. Bảo mật thông tin cá nhân như số căn cước công dân, mã hồ sơ, địa chỉ... tránh bị lợi dụng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Thủ đoạn lừa đảo tuy không mới nhưng ngày càng tinh vi. Do đó, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, không chuyển tiền trước khi nhận được hộ chiếu.

Anh Thơ