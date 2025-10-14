Những người “gác cửa bình yên”

Là địa bàn có dân số đông, giao thông thuận tiện, kinh tế phát triển, xã Phùng Nguyên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhất là liên quan đến tôn giáo, đất đai, ma túy và tệ nạn xã hội. Những tháng cuối năm 2025, lực lượng Công an xã đang phát huy vai trò “gác cửa bình yên” thông qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phùng Nguyên, Công an xã đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ xã ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn xã những tháng cuối năm 2025.

Lực lượng Công an xã thường xuyên tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Thượng tá Nguyễn Mạnh Tiến - Trưởng Công an xã cho biết: “Chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là phải nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, không để xảy ra bị động bất ngờ. Muốn vậy, cán bộ chiến sĩ phải gần dân, sát dân, hiểu dân và dựa vào dân để phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả từ những dấu hiệu nhỏ nhất”.

Với vai trò nòng cốt, ngay từ những ngày đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã đã tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các cấp, các ngành chủ động nắm tình hình, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động của các loại đối tượng tội phạm. Đồng thời, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp để chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, không để đối tượng xấu lợi dụng kích động lôi kéo khiếu kiện vượt cấp, gây bức xúc trong nhân dân. Tiến hành nắm tình hình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động, chia rẽ gây mất đoàn kết trong nhân dân...

Từ 1/7 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự. Công an xã đã điều tra làm rõ cả 5 vụ, liên quan đến 6 đối tượng, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có những vụ án nổi cộm được xử lý nhanh chóng, tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận nhân dân. Điển hình như vụ việc xảy ra lúc 20h ngày 23/9/2025 tại Khu 1 - xã Tứ Xã cũ, do mâu thuẫn tình cảm, đối tượng Ngô Quang Trung (SN 1976, trú tại khu Lâm Nghĩa, xã Lâm Thao) đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Khổng Thị Cúc, người đang sống chung như vợ chồng với đối tượng, khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, Trung bỏ trốn khỏi hiện trường. Chỉ sau 12 giờ gây án, Công an xã Phùng Nguyên đã phát hiện tung tích đối tượng, phối hợp với lực lượng cấp trên tổ chức vây bắt, kịp thời ngăn chặn nguy cơ phát sinh thêm hậu quả nghiêm trọng.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy, Công an xã đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đợt cao điểm xây dựng “Xã không có ma túy” giai đoạn 2025–2030, lực lượng Công an xã đã phát hiện, xử lý 2 vụ/2 đối tượng liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, ngày 29/8/2025, qua kiểm tra định kỳ, lực lượng Công an xã phối hợp Trạm y tế xã tiến hành test ma túy đối với đối tượng Bùi Văn T- SN 1973, cư trú tại khu 5, xã Phùng Nguyên. Kết quả mẫu nước tiểu cho thấy dương tính với heroin. Đây là đối tượng đang điều trị bằng thuốc thay thế các chất dạng thuốc phiện. Công an xã đã lập hồ sơ xử lý theo quy định, và ngày 31/8/2025 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an xã Phùng Nguyên còn chú trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân, củng cố các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” ở khu dân cư.

Thông qua các buổi họp dân, các cuộc vận động tuyên truyền pháp luật, lực lượng Công an xã không chỉ phổ biến kiến thức pháp lý mà còn trao đổi, chia sẻ thông tin giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực phối hợp trong tố giác tội phạm. Thượng tá Nguyễn Mạnh Tiến - Trưởng Công an xã chia sẻ thêm: "Giữ gìn bình yên cho nhân dân không chỉ dựa vào mệnh lệnh mà còn từ sự tin tưởng, gần gũi và tận tâm trong từng hành động. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã xác định từng vụ việc dù nhỏ cũng là mắt xích quan trọng, góp phần kéo giảm tội phạm, ngăn chặn từ gốc những yếu tố phức tạp, bảo đảm ổn định lâu dài cho địa phương”.

Có thể nói, sự chủ động, sâu sát của lực lượng Công an xã Phùng Nguyên không chỉ giúp ngăn chặn hiệu quả các vụ việc phức tạp từ cơ sở mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên ngay từ địa bàn cơ sở.

Anh Thơ