Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình ngập úng trên địa bàn phường Phúc Yên

Ngày 13/10, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình ngập úng do bão số 11 gây ra trên địa bàn phường Phúc Yên và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra trên địa bàn phường. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa, cho ý kiến chỉ đạo ứng phó, khắc phục tình trạng ngập úng khu vực cầu Xuân Phương thuộc km13+675 Quốc lộ 2 qua sông Cà Lồ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn, ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực thuộc phường Phúc Yên. Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành linh hoạt Trạm điều tiết Cầu Sắt, Trạm điều tiết Cầu Tôn chặn nước sông Cầu dẫn về khu vực Vĩnh Phúc, đồng thời vận hành hợp lý các trạm bơm: Kim Xá, Ngũ Kiên và Nguyệt Đức để giảm thiểu thiệt hại do ngập úng cho các khu vực đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn.

Tính đến sáng nay 13/10, mực nước trên các sông xuống chậm, chênh lệch mực nước sông Cà Lồ so với khu vực trong đê cao hơn khoảng 85cm; mực nước sông Phan so với khu vực trong đê khoảng 70cm; chênh lệch thượng lưu Trạm điều tiết Cầu Sắt, cầu Tôn so với hạ lưu là 1m; cục bộ tại khu vực phường Phúc Yên có hơn 45 ha hoa màu, thủy sản và khoảng 400 hộ dân bị ảnh hưởng; nhiều tuyến đường nội bộ khu vực ven sông và các khu công nghiệp vẫn bị ngập úng.

Kiểm tra thực tế khu vực cầu Xuân Phương qua sông Cà Lồ; tổ dân phố Đại Phùng phường Phúc Yên (ven sông Cà Lồ) và đê Bá Hanh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Hiện nay mực nước ngoài sông vẫn cao hơn trong đê, cộng với dự báo từ ngày 13-16/10 trên địa bàn tiếp tục có mưa lớn, do đó Ngành Nông nghiệp và Môi trường cần phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt chặt chẽ tình hình thời tiết, duy trì trực ban 24/24, vận hành linh hoạt các Trạm điều tiết cầu Sắt, cầu Tôn; chỉ đạo các trạm bơm tiêu trên địa bàn chủ động bơm tiêu nước đệm đề phòng mưa lớn gây ngập úng trên địa bàn. Chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng, tổ dân phố tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống cống, rãnh, kênh mương ven quốc lộ 2 khu vực cầu Xuân Phương nhằm nhanh chóng thoát nước khi có mưa lớn kéo dài.

Nhờ vận hành linh hoạt Trạm điều tiết Cầu Sắt, cầu Tôn giúp hạn chế thiệt hại do nước sông Cầu, sông Phan gây ra đối với nhiều khu đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn phường Phúc Yên.

Đối với khu vực ngập úng tại tổ dân phố Đại Phùng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng vũ trang, Quân đội, Công an phối hợp cùng lực lượng tại chỗ ngay sau khi nước rút tổ chức giúp đỡ bà con dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Tăng cường công tác tuyên truyền, dự báo, dự tính và chủ động các phương án di dời, đảm bảo an toàn cho các hộ dân vùng thấp trũng trong trường hợp nước sông Cà Lồ tiếp tục dâng cao khi có mưa lớn trong những ngày tới. Về giải pháp lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với đề xuất của các sở, ngành và UBND phường Phúc Yên xây dựng kè chắn nước và mở rộng mặt đê kết hợp làm đường giao thông bảo vệ các khu dân cư và khu công nghiệp có nguy cơ bị ngập úng ven sông Cà Lồ.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa, cho ý kiến chỉ đạo, xử lý tình trạng sạt trượt đê Bá Hanh đoạn thuộc địa bàn phường Phúc Yên

Đối với tình trạng sạt trượt đê Bá Hanh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp cùng Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá chi tiết tình trạng sạt trượt đê tham mưu, báo cáo UBND tỉnh quyết định lập quy hoạch tổng thể công trình thủy lợi, đô thị khu vực ven đê Bá Hanh; lập dự án đầu tư xây dựng kè phản áp kết hợp nâng cao cốt mặt đê và mở rộng mặt đê kết hợp giao thông, nhất là 6km khu vực thấp, hẹp của đê Bá Hanh qua địa bàn phường Phúc Yên hiện đang xuất hiện mạnh đùn, mạch sủi, nứt mặt đê do sạt trượt.

Trước tình trạng ngập úng nhiều đoạn mỗi khi có mưa lớn trên đường Nguyễn Tất Thành, đường tỉnh 310 thuộc địa bàn phường Phúc Yên, phường Xuân Hòa và các xã lân cận, Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với đề xuất của Sở Xây dựng; giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan rà soát cụ thể hiện trạng, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, nâng cao cốt đường tại một số khu vực để khắc phục, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi có mưa lớn, đảm bảo giao thông thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn.

Đinh Vũ