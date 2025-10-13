{title}
Chiều 13/10, Đoàn công tác của Quân khu 2 đã kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 tại xã Tam Dương.
Thượng tá Đỗ Quốc Tuấn- Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần - Kỹ Thuật Quân Khu 2 phát biểu tại buổi kiểm tra
Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các nội dung về: Công tác tham mưu, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện quy trình tuyển quân; công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2. Công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; di chuyển, tiếp nhận nghĩa vụ quân sự đối với nam công dân đi học tập, hoàn thành khoá học tại các trường trong hệ thống giáo dục công lập; kết quả rà soát, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ; quy trình xét tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ; công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ NVQS theo Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng.
Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ
Trên cơ sở kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026 của xã Tam Dương, đại diện Đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Vì vậy, thời gian tới, các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; tổ chức sơ, khám tuyển đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, không tuyển chọn những công dân không đủ tiêu chuẩn. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026, bảo đảm chất lượng cao, an toàn, hiệu quả.
Thông qua công tác kiểm tra nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển quân năm 2026, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hoàng Nga – Phan Hà
