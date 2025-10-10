Sư đoàn 304 huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả ngập lụt tại xã Bình Nguyên

Ngày 10/10, Sư đoàn 304 (Quân khu 2) đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cơ động về xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả ngập lụt.

Trước đó, mặc dù mưa đã ngớt trong hai ngày qua, song do lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến mực nước sông Cà Lồ tiếp tục dâng cao, gây ngập sâu nhiều khu vực thuộc thôn Hữu Bằng, xã Bình Nguyên. Hàng chục hộ dân bị ngập úng, đời sống sinh hoạt và tài sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 có mặt kịp thời giúp người dân xã Bình Nguyên ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 304 đã phối hợp với địa phương tổ chức di chuyển người dân, vận chuyển tài sản, đồ dùng sinh hoạt và hoa màu đến nơi an toàn; đồng thời hỗ trợ tiếp tế nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại khu vực bị cô lập, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Trong buổi kiểm tra, chỉ đạo và động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Ngọc Cảnh, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 304 biểu dương tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, tích cực giúp chính quyền và Nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của bộ đội Sư đoàn.

Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 304 không quản ngại khó khăn giúp người dân giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão lũ gây ra

Đại tá Nguyễn Ngọc Cảnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Bình Nguyên, Công an và dân quân tự vệ địa phương rà soát kỹ các khu dân cư, chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; kịp thời tiếp cận, hỗ trợ các khu vực còn bị cô lập, bảo đảm không để người dân thiếu đói, rét. Đồng thời, các lực lượng phải giữ an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trong quá trình làm nhiệm vụ, góp phần cùng chính quyền và Nhân dân sớm ổn định tình hình, khôi phục đời sống sau mưa lũ.

Lê Minh