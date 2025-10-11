Thế trận tại chỗ bảo vệ sản xuất, an ninh địa bàn

Lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp được xem là “lá chắn” vững chắc, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh, trật tự và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là lực lượng tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động ổn định và an toàn. Qua đó, góp phần đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh có 16 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút 846 dự án thứ cấp, trong đó có 521 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 325 dự án trong nước (DDI). Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp đã tạo động lực lớn cho kinh tế địa phương, tăng nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức không nhỏ về an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt.

Nhận thức rõ điều đó, tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của doanh nghiệp và người lao động, coi đây là nền tảng quan trọng để tạo môi trường đầu tư ổn định, hấp dẫn. Cụ thể hóa quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách liên quan đến việc thành lập, củng cố lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp.

Lực lượng tự vệ và tổ bảo vệ Công ty CP Prime thường xuyên phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự tại doanh nghiệp.

Dưới sự hướng dẫn của cơ quan quân sự các cấp, hiện nay, hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thành lập đơn vị tự vệ, kiện toàn tổ chức, biên chế và duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng này thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an, dân quân cơ sở để nắm bắt tình hình, tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn tài sản cho doanh nghiệp và nhân dân. Bên cạnh đó, các đơn vị tự vệ còn chủ động xây dựng phương án bảo vệ an toàn trong các dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị - văn hóa lớn của tỉnh, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại khu vực doanh nghiệp hoạt động.

Công tác huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, quân sự được duy trì thường xuyên, đảm bảo tính thiết thực, sát với nhiệm vụ thực tế. Kết quả kiểm tra hằng năm cho thấy, 100% lực lượng tự vệ doanh nghiệp đạt yêu cầu, trong đó trên 78% đạt loại khá, giỏi; các đợt huấn luyện đều bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị kỹ thuật. Lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp cũng tích cực tham gia các hội thao, hội thi do cơ quan quân sự các cấp tổ chức, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Tuy vậy, công tác xây dựng và củng cố lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhất là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, cắt giảm nhân lực và e ngại khi phải dành thời gian, chi phí cho hoạt động tự vệ. Không ít chủ doanh nghiệp cho rằng việc thành lập lực lượng tự vệ có thể làm gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Bên cạnh đó, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 chưa có quy định bắt buộc thành lập lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp, khiến việc triển khai phụ thuộc nhiều vào sự tự nguyện của doanh nghiệp. Việc chi trả phụ cấp cho cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị tự vệ còn hạn chế; một số doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, trong khi người lao động thường xuyên thay đổi nơi làm việc, gây khó khăn cho công tác tổ chức, huấn luyện và duy trì quân số.

Để khắc phục những hạn chế này, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong việc rà soát, nắm chắc tình hình tổ chức, cơ cấu và hoạt động sản xuất. Đẩy mạnh tuyên truyền để lãnh đạo doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của lực lượng tự vệ trong việc bảo vệ chính doanh nghiệp mình, từ đó tạo sự đồng thuận trong xây dựng lực lượng. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị tự vệ hiện có cả về huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật và tổ chức diễn tập phương án phù hợp với tình hình thực tế. Phối hợp với lực lượng công an, quân sự cơ sở để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, tổ chức tuần tra, canh gác, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Phát huy vai trò “lá chắn thép” của lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp không chỉ góp phần bảo vệ an ninh, trật tự tại chỗ mà còn tạo môi trường ổn định, an toàn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất. Đó cũng là sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.

Lê Minh