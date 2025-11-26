Tháo gỡ khó khăn cho các dự án tại Khu công nghiệp Sơn Lôi

Chiều 26/11, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án của Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc I, Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc II tại Khu công nghiệp Sơn Lôi. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; chủ đầu tư dự án, nhà đầu tư hạ tầng KCN Sơn Lôi và lãnh đạo xã Bình Nguyên, xã Bình Tuyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì kết luận hội nghị

Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc I và Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc II là 2 đơn vị trực thuộc Công ty Vietnam Investment M (Quần đảo Virgin thuộc Anh). Hiện tại 2 Công ty đang triển khai 2 dự án xây dựng nhà xưởng, nhà kho và kho lạnh xây sẵn để cho thuê tại KCN Sơn Lôi. Trong đó, dự án của Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc I có quy mô dự án sử dụng đất 10,7 ha; vốn đầu tư trên 953 nghìn tỷ đồng.

Đại diện nhà đầu tư dự án (Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc I, II) phát biểu đề xuất

Dự án của Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc II có quy mô sử dụng đất 11,8ha; vốn đầu tư trên 998 nghìn tỷ đồng. Cả hai dự án trên đều được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu tháng 2/2024, thay đổi lần 2 tháng 5/2025; cấp giấy phép xây dựng tháng 2/2025, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng thứ 37 kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đại diện nhà đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Sơn Lôi (Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thịnh – Vĩnh Phúc) báo cáo tại hội nghị

Hiện tại, sau 21 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cả 2 dự án chưa có mặt bằng đủ điều kiện để triển khai đầu tư xây dựng. Trong đó, Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc I mới san nền khoảng 85% khối lượng; Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc II mới san nền khoảng 30% khối lượng. Nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ san lấp mặt bằng của cả 2 dự án do thiếu nguồn cung cấp đất đắp, san nền. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hiện đã được xử lý xong.

Lãnh đạo xã Bình Nguyên báo cáo tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư dự án, nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Sơn Lôi, xã Bình Nguyên, xã Bình Tuyền và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn của các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận, khẳng định: Tỉnh Phú Thọ luôn thống nhất quan điểm và tích cực triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư bằng cách đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng đội ngũ ... theo hướng phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí đánh giá cao Nhà đầu tư (Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc I, II) đã chọn tỉnh Phú Thọ làm điểm đến đầu tư kinh doanh và cam kết đồng hành, chia sẻ hỗ trợ doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn hỗ trợ Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc (chủ đầu tư hạ tầng KCN Sơn Lôi) bảo đảm đủ nguồn cung cấp đất đắp, san nền để Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc I, II triển khai Dự án xây dựng nhà xưởng, nhà kho và kho lạnh theo kế hoạch và tiến độ đầu tư; hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án.

Quang cảnh hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý các KCN tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thường xuyên nắm bắt khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. Các xã: Bình Nguyên, Bình Tuyền chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân địa phương đồng thuận, tạo điều kiện giúp nhà đầu tư trong quá trình đầu tư tại địa phương; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng diện tích còn lại của KCN Sơn Lôi.

