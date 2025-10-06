Phú Thọ - “Thủ phủ” sản xuất ô tô, xe máy của cả nước

Nhắc đến Phú Thọ, nhiều người nghĩ ngay đến vùng Đất Tổ linh thiêng, nơi cội nguồn dân tộc Việt Nam. Nhưng ít ai biết rằng, nơi đây cũng chính là “thủ phủ công nghiệp” - nơi đặt đại bản doanh của những tập đoàn sản xuất ô tô, xe máy hàng đầu thế giới như Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam, Polaris, Piaggio... Từ những dây chuyền hiện đại bậc nhất, mỗi ngày hàng nghìn chiếc xe ô tô, xe máy được xuất xưởng, khẳng định vị thế của Phú Thọ trong bản đồ công nghiệp quốc gia.

Tỉnh Phú Thọ hiện là “bến đỗ” an toàn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước với hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại

Công ty Honda Việt Nam (HVN) với nhà máy chính đặt tại phường Phúc Yên là “đầu tàu” trong ngành sản xuất xe máy của cả nước

Toàn bộ quy trình từ khâu đầu vào đến lắp ráp hoàn thiện đều được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo từng chi tiết đạt độ chính xác và đồng nhất cao nhất

Mỗi năm, hàng triệu chiếc xe máy mang thương hiệu Honda được sản xuất, trong đó hàng trăm nghìn chiếc xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu và Đông Nam Á

Nếu có dịp bước chân vào nhà máy Toyota Việt Nam tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, ai cũng phải choáng ngợp trước hệ thống sản xuất tự động hiện đại hàng đầu Đông Nam Á

Mỗi chiếc xe trước khi ra khỏi nhà máy đều phải trải qua hàng trăm công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt, từ độ an toàn, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho đến tiêu chuẩn khí thải

Nhờ vậy, những sản phẩm như Toyota Vios, Corolla Altis hay Innova “không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn được xuất khẩu sang các nước ASEAN

Trong khi đó, tại Công ty TNHH Piaggio Việt Nam đặt tại khu công nghiệp Bình Xuyên là trung tâm sản xuất lớn nhất của tập đoàn này tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với công suất hơn 300.000 xe/năm, Piaggio Việt Nam không chỉ cung ứng cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Còn tại Công ty TNHH Polaris Việt Nam, thương hiệu Mỹ chuyên sản xuất xe địa hình, xe mô tô thể thao - công nghệ sản xuất và lắp ráp được ứng dụng theo tiêu chuẩn châu Âu, mang đến các dòng sản phẩm phục vụ cả dân dụng và thể thao

Sự có mặt của Polaris đã mở rộng thêm hướng đi mới cho công nghiệp cơ khí tại địa phương: từ sản xuất xe phổ thông đến các dòng xe đặc chủng, giá trị cao

Nhờ vai trò là “thủ phủ” sản xuất ô tô, xe máy của cả nước, những chiếc ô tô...

... cho đến xe máy thương hiệu Toyota, Honda, Piaggio từ Phú Thọ đã lăn bánh khắp các quốc gia, mang theo dấu ấn của lao động Việt

Lê Minh