Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm việc với Công ty Cổ phần Colowide MD, Nhật Bản và Công ty TNHH N&V Bridge

Chiều 10/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Colowide MD, Nhật Bản và Công ty TNHH N&V Bridge đến tìm hiểu môi trường và cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và ông Isono Takeo -Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Colowide MD, Nhật Bản tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã thông tin về tỉnh Phú Thọ mới với những tiềm năng, lợi thế, nguồn nhân lực và dự địa tốt cho các nhà đầu tư. Cùng với định hướng phát triển công nghiệp, phát triển nông nghiệp là trụ đỡ cho khu vực nông thôn. Tỉnh Phú Thọ hiện nay đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung như: Trồng cây ăn quả, chè, lúa chất lượng cao, rừng gỗ lớn, thủy sản và chăn nuôi đại gia súc. Trong đó, có nhiều sản phẩm đặc sản, đặc trưng của địa phương đã xây dựng được thương hiệu như: Chè Phú Thọ, bưởi Đoan Hùng, cam Cao Phong, gà Lạc Thủy, thịt chua Thanh Sơn, mía tím Hòa Bình... cùng nhiều sản phẩm nông sản đã xuất khẩu đi các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.

Quang cảnh buổi làm việc

Đánh giá cao các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết: Tính đến nay, trên địa bàn Phú Thọ đã thu hút được 725 dự án FDI. Trong đó, với 79 dự án và tổng vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD, Nhật Bản hiện đang đứng thứ 2 về số lượng dự án, đứng thứ 1 về tỷ suất đầu tư tại tỉnh Phú Thọ với 2 doanh nghiệp công nghiệp tiêu biểu là Toyota, Honda; lĩnh vực nông nghiệp có Tổ hợp Trang trại và Nhà máy chế biến thịt bò Tam Đảo liên doanh giữa 2 doanh nghiệp lớn là Vinamilk của Việt Nam và Sojitz của Nhật Bản. Phú Thọ luôn ủng hộ các dự án phát triển nông nghiệp hiệu quả cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch... đầu tư trên địa bàn tỉnh và cam kết sẽ hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, hạ tầng và nguồn nhân lực để nhà đầu tư yên tâm triển khai, thực hiện hiệu quả dự án trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Công ty Cổ phần Colowide MD, Nhật Bản và Công ty TNHH N&V Bridge

Ông Isono Takeo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Colowide MD, Nhật Bản cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã dành thời gian làm việc với đoàn và cho biết Công ty Cổ phần Colowide MD thuộc tập đoàn dịch vụ ẩm thực hàng đầu Nhật Bản, khởi đầu sự nghiệp kinh doanh ẩm thực từ năm 1977, hiện Công ty có hơn 2.500 cửa hàng tại Nhật Bản, 62 công ty thành viên, và 393 cửa hàng tại 14 quốc gia ngoài Nhật Bản. Với mong muốn được đầu tư hạ tầng vùng trồng và xây dựng nhà máy chế biến nông sản tại chỗ, đạt tiêu chuẩn Nhật Bản phục vụ xuất khẩu, liên doanh Colowide MD và N&V Bridge mong muốn tỉnh Phú Thọ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để công ty có thể triển khai dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Đồng tình với đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Colowide MD Isono Takeo và liên doanh Colowide MD và N&V Bridge, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh là đầu mối cùng Công ty Cổ phần Colowide MD, Nhật Bản và liên doanh Colowide MD và N&V Bridge phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hiện thực hóa mong muốn đầu tư dự án trồng và xây dựng nhà máy chế biến nông sản tại Phú Thọ.

Đinh Vũ