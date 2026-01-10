Đảng ủy xã Bình Xuyên triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 9/1, Đảng uỷ xã Bình Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Vũ Ngọc Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị.

Sau sáp nhập, xã Bình Xuyên đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, vận hành thông suốt, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng uỷ, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai đồng bộ, hiệu quả; hơn 97% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh. Đảng uỷ xã cũng đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội và đạt nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 16,4%; tổng giá trị sản phẩm đạt trên 111 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 74,6 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng cao. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán giao; công tác đầu tư công được triển khai quyết liệt, tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Đồng chí Vũ Ngọc Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao Giấy khen tặng các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục được nâng cao, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,5%. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,23%, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến đạt trên 93%; gần 100% hồ sơ được số hóa. Hoạt động của chính quyền ngày càng công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy sau hợp nhất được thực hiện khẩn trương, đúng quy định; các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được giải quyết kịp thời, bảo đảm ổn định tư tưởng và tổ chức.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Xuyên tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy xã cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng bộ xã Bình Xuyên, sự điều hành linh hoạt của chính quyền và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Năm 2026, xã Bình Xuyên đặt mục tiêu tốc độ phát triển kinh tế đạt từ 11 - 13%. Tổng thu ngân sách phấn đấu đạt trên 93 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 250 tỷ đồng.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025 và 5 năm (2021-2025) được Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Bình Xuyên khen thưởng.

Lê Minh