Từ lời Bác dạy đến hành động của lực lượng vũ trang tỉnh

Kỳ 2: Khắc ghi lời Bác, vững vàng lá chắn thép

Phát huy truyền thống Anh hùng và thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang Phú Thọ không ngừng củng cố sức mạnh, giữ vững vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ quân sự – quốc phòng. Từ thao trường huấn luyện đến những nhiệm vụ giúp dân, hình ảnh người chiến sĩ nơi Đất Tổ tiếp tục tỏa sáng, vun đắp thế trận lòng dân vững chắc. Mỗi việc làm, mỗi hành động cụ thể của cán bộ, chiến sĩ hôm nay không chỉ khẳng định sức mạnh của nhân tố chính trị - tinh thần, mà còn là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Viết tiếp chiến công mới

Khắc ghi lời Bác dạy: “Kỷ luật là động lực giữ sức mạnh của bộ đội” LLVT Phú Thọ đã và đang ngày đêm “Rèn sức, rèn đức, rèn tài; Rèn trong gian khổ, rèn ngoài nắng mưa” góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ quân sự – quốc phòng.

Nhìn lại chặng đường lịch sử, mỗi bước trưởng thành của LLVT tỉnh đều gắn với những nhiệm vụ cụ thể, từ chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ biên giới, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cho đến những hoạt động giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế – xã hội. Trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, Phú Thọ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của cả nước và Quân khu 2.

Tự hào truyền thống, LLVT Phú Thọ luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để viết tiếp những chiến công mới. Những năm qua, LLVT tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm quốc phòng – an ninh, các đơn vị đã bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thực hiện huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, chú trọng thực hành, sát thực tiễn với yêu cầu tác chiến, địa hình và nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Từ năm 2024 đến nay, toàn tỉnh đã huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an tham gia khắc phục hậu quả do bão lũ, ứng phó cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn. Cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ và các cuộc luyện tập, diễn tập động viên, đều đạt kết quả giỏi, xuất sắc.

Năm 2025, tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ... đạt được kết quả toàn diện, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Lực lượng vũ trang tỉnh có hàng chục lượt tập thể, hàng trăm lượt cá nhân được UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng khen thưởng.

Dân quân phường Vĩnh Yên tích cực huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Để có được kết quả đó, hằng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quân sự quốc phòng (QSQP) địa phương. Trong đó, tập trung tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Quân khu 2 về công tác QSQP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Lan tỏa hình ảnh " Bộ đội cụ Hồ"

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, cơ quan quân sự khu vực đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng. Từ đó, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với nhiệm vụ QSQP địa phương. Cùng với đó, LLVT Phú Thọ đã không ngừng đổi mới, hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống phức tạp. Nhiều đơn vị đã đưa vào thực hiện các phương pháp huấn luyện hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, bảo đảm hiệu quả trong mọi nhiệm vụ.

Đến nay, 100% đơn vị đều được trang bị đầy đủ thiết bị tác chiến cơ bản, tăng cường khả năng cơ động, phản ứng nhanh trước mọi tình huống khẩn cấp. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho việc LLVT tỉnh Phú Thọ không chỉ “giữ vững kỷ luật” mà còn phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quốc phòng – quân sự trong tình hình mới.

Chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4- Vĩnh Yên) ngày đêm ra sức thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm

Được xác định là yếu tố cốt lõi xây dựng LLVT vững mạnh thời kỳ mới, LLVT tỉnh đã luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ gương mẫu, vững vàng về chính trị - tinh thần. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được triển khai toàn diện, từ nhận thức chính trị, phương pháp chỉ huy, đến kỹ năng tác chiến. Tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch bồi dưỡng cán bộ cấp chiến dịch, đảm bảo các đơn vị đều có đội ngũ cán bộ đủ năng lực lãnh đạo và điều hành, nhất là trong các tình huống phức tạp về an ninh, thiên tai hay khủng hoảng dịch bệnh. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này giúp LLVT tỉnh luôn duy trì trạng thái sẵn sàng, phát huy tinh thần “lá chắn thép” bảo vệ bình yên cho Nhân dân.

Những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động lớn của Quân đội đã trở thành phong trào sâu rộng trong các đơn vị LLVT tỉnh. Thông qua phong trào thi đua đã động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm , tận tụy trong công việc, nỗ lực vượt khó, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Cùng với đó, LLVT đã tích cực tham gia công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo... Từ phong trào thi đua xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến này không chỉ là biểu tượng của tinh thần, trách nhiệm, mà còn là ngọn lửa truyền cảm hứng, cổ vũ toàn lực lượng tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, góp phần xây dựng LLVT tỉnh “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Bằng tinh thần học và làm theo Bác, LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bình yên.

