Từ lời Bác dạy đến hành động của lực lượng vũ trang tỉnh

Kỳ 1: Hết mình vì Nhân dân

Khắc ghi lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ nói riêng đã kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, cụ thể hóa lời khen ngợi của Bác thành những việc làm thiết thực vì Nhân dân.

Với mỗi người lính, giúp dân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa tình, là đạo lý. Bởi vậy, trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Phú Thọ đã không ngừng rèn luyện, cống hiến, lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm truyền thống anh hùng của quê hương.

Cán bộ, chiến sĩ gặt lúa giúp dân trên địa bàn xã Sông Lô

Xung kích nơi gian khó, vững vàng giữa thiên tai

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng (từ ngày 25/8 đến ngày 5/10) nước ta phải hứng chịu liên tiếp 6 cơn bão, trong đó, có 4 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Mưa to kèm theo gió lớn đã gây ra sạt lở, ngập lụt ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là các xã ven sông Lô và sông Đà.

Ngày 25/8 cơn bão số 5 gây ra mưa to, gió lớn và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, sau đó tiếp tục mưa lớn ở miền Bắc, gây ra sạt lở ở miền Bắc và ngập lụt ở đồng bằng, nhiều địa phương của tỉnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ngay khi thiên tai xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát đi một “mệnh lệnh từ trái tim”: Toàn lực lượng khẩn trương lên đường cứu dân. Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ giới đến các khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão, phối hợp với lực lượng dân quân, công an, chính quyền địa phương triển khai công tác ứng phó khẩn cấp. Họ giúp dân sơ tán, dựng lều tạm, bảo vệ tài sản, chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho hàng ngàn người dân. Trong suốt nhiều ngày, hình ảnh những người lính “Cụ Hồ” dìu bà con qua dòng nước xiết, vác từng bao gạo, đồ cứu trợ cho giúp dân đã trở thành biểu tượng sống động của tinh thần tận tụy và trách nhiệm.

Đặc biệt trong những ngày đầu tháng 10, liên tiếp 2 cơn bão số 10 và số 11 đổ bộ vào miền Bắc nước ta gây mưa lớn, ngập lụt trên diện rộng tại nhiều địa phương. Bằng “mệnh lệnh từ trái tim” hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cùng các phương tiện, trang thiết bị được huy động để ngày đêm giúp Nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã Vĩnh Phú tuần tra, canh gác dọc sông Hồng để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu

Đến giờ, bà Nguyễn Thị Liên, 72 tuổi, ở xã Thượng Cốc vẫn nghẹn ngào nhớ lại: “Nếu không có bộ đội đến kịp, chắc chúng tôi đã nước bị lũ cuốn đi. Bộ đội không chỉ giúp đồng bào dựng lán trại mà còn hỗ trợ chúng tôi lương khô, nước uống những ngày bão lũ. Bộ đội Cụ Hồ chính là chỗ dựa tin cậy của chúng tôi”. Trong đôi mắt của người phụ nữ đã trải qua gần một đời lam lũ ấy sáng lên không chỉ là lời cảm ơn, mà là sự gửi gắm tình thương, niềm tin cậy vào người lính Cụ Hồ.

Không chỉ xông pha, chống chọi với bão lũ để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, LLVT tỉnh còn huy động hàng nghìn ngày công lao động để sửa chữa nhà cửa, trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc, nạo vét kênh mương, xây dựng lại cầu, cống, khôi phục ruộng đồng cho bà con. Không chỉ giỏi trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hóa thân thành thợ người xây, anh thợ mộc, công nhân thủy lợi... giúp dân ổn định cuộc sống.

Tinh thần “Ở đâu dân cần, ở đó có bộ đội” luôn là phương châm hành động, là sức mạnh kết nối tình quân – dân. Và chính giữa bão giông, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thêm một lần nữa khẳng định: Mệnh lệnh không chỉ đến từ cấp trên, mà đến từ trái tim – trái tim vì Nhân dân mà sống, vì Nhân dân mà chiến đấu của mỗi người lính hôm nay...

Vững vàng “thế trận lòng dân”

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, LLVT tỉnh luôn xác định Nhân dân là gốc, là chỗ dựa vững chắc để xây dựng “thế trận lòng dân”. Đây cũng là kim chỉ nam trong từng việc làm, hành động của cán bộ, chiến sĩ vùng đất trung du giàu truyền thống cách mạng.

Với người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, giúp dân không chỉ là những bước chân khẩn trương trong bão giông, lũ dữ, mà còn là hành trình bền bỉ đồng hành cùng quê hương trên con đường phát triển. Trên quê hương Đất Tổ, dấu chân người lính in đậm không chỉ nơi thao trường, bãi tập, mà còn hiện hữu trong từng con đường bê tông thẳng tắp, những lớp học khang trang rộn tiếng cười, những mái nhà tình nghĩa ấm áp nghĩa tình quân – dân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang giúp xã Sơn Đông dọn dẹp đường giao thông sau ngập lụt, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn.

Tính từ năm 2020 đến nay, LLVT tỉnh đã huy động hàng chục nghìn ngày công giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất; tham gia xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, nhiều công trình dân sinh như cầu, đường, kênh mương nội đồng. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa ấy đã để lại trong lòng nhân dân hình ảnh về người lính “ Cụ Hồ” luôn giản dị, gần gũi để từ đó góp phần củng cố thế trận lòng dân ngày càng thêm vững chắc.

Tiêu biểu là Chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành điểm sáng, lan tỏa sâu rộng. Trước đây, khi chưa thực hiện sáp nhập, xã Tứ Hiệp thuộc huyện Hạ Hòa (cũ) nay là xã Đan Thượng là vùng quê còn nhiều khó khăn. Do địa hình với những cánh đồng thung lũng xen kẽ; vùng trũng thấp khiến địa phương thường xuyên bị ngập úng mỗi khi mưa bão lớn và ảnh hưởng lớn đến cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Khi chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai trên địa bàn đã lan tỏa đến từng gia đình, thôn, xóm đã có nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự nguyện hiến đất, LLVT tỉnh đã giúp dân mở đường, dựng cầu, cứng hóa đường liên thôn... Ngày xã được công nhận nông thôn mới, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười của người dân.

Hôm nay, đi trên những con đường thôn, xóm được đổ bê tông rộng rãi, phẳng lỳ, bà con nơi đây vẫn trìu mến gọi là “đường bộ đội”. Từ sự tham gia của LLVT tỉnh đã giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, nhờ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế – xã hội, chương trình còn thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa bộ đội và Nhân dân, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” gần gũi, tận tâm, hết lòng vì dân.

Các lực lượng tích cực luyện tập phương án diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố đê điề và hồ đập.

Phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn được cán bộ, chiến sĩ LLVT Phú Thọ phát huy. Đó là hình ảnh “Bộ đội thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi” đã phản ánh tinh thần phục vụ nhân dân, hi sinh thầm lặng của người lính để đảm bảo sự yên bình và hạnh phúc cho Nhân dân.

Với mục đích cao đẹp, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, làm lẽ sống của chính mình, các đơn vị quân đội thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động kết nối với cộng đồng, như: Hỗ trợ dạy nghề cho thanh niên, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân, hỗ trợ giáo dục cho trẻ em vùng khó khăn... Song song với đó, LLVT tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, bồi đắp nền tảng vững chắc cho “thế trận quốc phòng toàn dân” và “thế trận lòng dân” trên quê hương Đất Tổ.

Ngày nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, LLVT Phú Thọ luôn xác định rõ vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đồng thời chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” bền chặt. Đó không chỉ là những sẻ chia trong gian khó của Nhân dân mà còn là sự gắn bó keo sơn trong dựng xây lực lượng quân dân phối hợp. Trên mỗi miền quê, hình ảnh người lính Cụ Hồ luôn lấp lánh, để lại trong lòng Nhân dân niềm tin yêu vững bền, khắc sâu chân lý giản dị mà lớn lao, như lời nhắc nhở, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ trong quân đội của Người: “Bộ đội phải kính trọng dân, giúp đỡ dân. Dân phải thương yêu bộ đội, ủng hộ bộ đội. Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí”.

