Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng tại Công ty TNHH BHflex Vina

Ngày 14/10, tại Công ty TNHH BHflex Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Phú Thọ), Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện xử lý tình huống cháy lớn.

Các đại biểu dự cuộc thực tập

Công ty TNHH BHflex Vina là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh kiện điện tử, hiện có hơn 3.000 lao động. Công ty đã đầu tư đầy đủ hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, thành lập đội PCCC cơ sở với 85 đội viên, thường xuyên phối hợp huấn luyện và thực tập với lực lượng chuyên nghiệp.

Tình huống giả định: Xảy ra cháy lớn tại Nhà xưởng D do sự cố chập điện, ngọn lửa nhanh chóng lan sang khu vực chứa vật liệu dễ cháy, làm nhiều công nhân mắc kẹt. Lực lượng PCCC cơ sở tổ chức chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản, nhưng do đám cháy lan rộng nên báo cho lực lượng chuyên nghiệp hỗ trợ.

Lực lượng PCCC cơ sở tổ chức chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy 114 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 10 phương tiện chuyên dụng hiện đại cùng các lực lượng Công an phường Vĩnh Phúc, Cảnh sát giao thông, kỹ thuật hình sự, y tế và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Các lực lượng nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy giả định, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng hiện đại tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy, tìm kiếm CNCH.

Cuộc thực tập huy động hơn 300 người cùng hàng chục phương tiện chuyên dụng đã diễn ra nghiêm túc, khoa học, an toàn tuyệt đối, đạt mục tiêu đề ra, qua đó nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Lự lượng chức năng tiến hành khám nghiệm và điều tra xác minh và giải quyết vụ cháy theo quy định.

Huy Thắng