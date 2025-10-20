Xử phạt đối tượng xuyên tạc thông tin đăng tải trên Báo Phú Thọ điện tử

{title}
Mới đây, Công an xã Xuân Viên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản TikTok “Idol Yên Lập” vì hành vi cắt ghép, xuyên tạc nội dung phóng sự phản ánh tình trạng ngập lụt tại Trường THCS Xuân Thủy, xã Xuân Viên do Báo Phú Thọ điện tử đăng tải.
Chủ tài khoản Tiktok đăng video xuyên tạc tại trụ sở Công an xã Xuân Viên. Ảnh: Công an xã Xuân Viên
Trước đó, ngày 1/10, Báo Phú Thọ điện tử đăng tải phóng sự “Đau đáu nỗi lo trường ngập mùa mưa bão” với nội dung phản ánh tình trạng Trường THCS Xuân Thủy, xã Xuân Viên bị ngập trong đợt mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Xuân Viên phát hiện tài khoản TikTok “Idol Yên Lập” đã chỉnh sửa, cắt ghép phóng sự trên rồi đăng tải đoạn video có nội dung sai sự thật nhằm xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Ban Giám hiệu và Trường THCS Xuân Thủy.
Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, P.X.T. (sinh năm 2009, trú tại Khu Minh Đù, xã Xuân Viên) là người đã sử dụng điện thoại cá nhân cắt ghép, chỉnh sửa và lồng ghép nội dung sai sự thật vào đoạn video được cắt từ phóng sự của Báo Phú Thọ điện tử. Sau đó, T. đăng tải công khai nhằm mục đích bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Hiệu trưởng và nhà trường.
Tài khoản Tiktok đăng tải thông tin sai sự thật
Tại cơ quan Công an, P.X.T. thừa nhận hành vi vi phạm xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Sau khi được tuyên truyền, giải thích về quy định của pháp luật, T. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.
Ngày 14/10/2025, Công an xã Xuân Viên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3.750.000 đồng đối với P.X.T. về hành vi “Đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân” theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Đây là lời cảnh tỉnh, đòi hỏi cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về việc sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, đúng pháp luật, tránh những hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không kiểm chứng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín tổ chức, cá nhân và trật tự xã hội.
Thùy Trang
