Ra quân kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn, ngày đầu xử lý 1.294 trường hợp vi phạm

Lực lượng chức năng đã kiểm soát 48.214 lượt phương tiện, lập biên bản xử lý 1.294 trường hợp vi phạm; các địa phương phát hiện vi phạm nhiều là Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai...

Ra quân kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn, ngày đầu xử lý 1.294 trường hợp vi phạmCán bộ, chiến sĩ đội CSGT số 2, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn với các chủ phương tiện tham gia giao thông tại tuyến phố Đội Cấn-Liễu Giai. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về tăng cường lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong toàn quốc vào một khung giờ nhất định từ 12 giờ đến 14 giờ 30 ngày 18/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an 34 địa phương đã ra quân kiểm soát nồng độ cồn.

Kết quả, đã kiểm soát 48.214 lượt phương tiện (1.748 xe khách, 3.495 xe tải, 10.226 xe con, 31.902 xe mô tô, 843 xe thô sơ); lập biên bản xử lý 1.294 trường hợp (2 xe khách, 17 xe tải, 64 xe con, 1.194 xe mô tô, 17 xe thô sơ).

Trong đó, các địa phương phát hiện vi phạm nhiều là Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Ninh, Hưng Yên...

Việc kiểm soát này sẽ tạo ra sự đồng bộ trong toàn quốc nhằm ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.

Bên cạnh đó các địa phương vẫn tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và xử lý theo chức năng và đặc thù của địa bàn.

Nguồn TTXVN


 Từ khóa: Kiểm soát Xử lý Cảnh sát giao thông Lực lượng chức năng Lập biên bản Phương tiện Thái nguyên Phát hiện Hải phòng địa phương
