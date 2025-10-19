Thời tiết ngày 19/10: Bắc bộ chuyển lạnh, biển đông xuất hiện bão số 12

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/10, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta và đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng gần sáng và sáng 19/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, từ ngày 20 đến 22/10, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang một số khu vực ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trong ngày 19/10, các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến: đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 19-21 độ C, vùng núi và trung du 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Khu vực Bắc Bộ sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Tại Hà Nội, ngày 19/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

Hồi 1 giờ ngày 19/10, tâm bão số 12 ở khoảng 13,7 độ vĩ Bắc; 122,7 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo, đến 1 giờ ngày 20/10, tâm bão ở khoảng 17,1 độ vĩ Bắc; 118,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc biển Đông, mạnh lên cấp 9, giật cấp 11. Đến 1 giờ ngày 21/10, bão tiếp tục mạnh thêm, đạt cấp 10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Đến 1 giờ ngày 22/10, bão có khả năng mạnh cấp 11, giật cấp 13, ở vị trí cách đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía Bắc Đông Bắc.

Hiện nay, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông đang có mưa rào và dông rải rác. Trong ngày và đêm 19/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, riêng phía Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

