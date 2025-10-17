Cán bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Vững chuyên môn, sáng đạo đức

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) luôn nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm trong từng nhiệm vụ. Thông qua công tác đối chiếu khách hàng gửi tiền, cán bộ BHTGVN đã góp phần bảo vệ vững chắc quyền lợi người dân, tăng cường niềm tin công chúng đối với hệ thống ngân hàng, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ chuẩn mực, gần gũi với nhân dân.

Cầu nối niềm tin

Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, niềm tin của nhân dân vào hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) có ý nghĩa sống còn, bởi đó là nơi gửi gắm tài sản, thành quả lao động của hàng triệu gia đình. BHTGVN được thành lập nhằm thực hiện sứ mệnh đặc biệt là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, củng cố niềm tin công chúng đối với hệ thống ngân hàng, góp phần giữ vững sự ổn định tài chính quốc gia. Đây không chỉ là nhiệm vụ kinh tế - xã hội, mà còn là nhiệm vụ chính trị, là “lời cam kết của Đảng và Nhà nước với nhân dân” về bảo vệ an toàn đồng vốn.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trở thành kênh dẫn vốn quan trọng, hỗ trợ sản xuất và đời sống người dân. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực còn hạn chế về quản trị, tiềm ẩn rủi ro tài chính, có thể tác động trực tiếp đến người gửi tiền.

Chính trong bối cảnh ấy, Chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ (Chi nhánh) càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình về bảo vệ an toàn đồng vốn của người dân, đúng như lời Bác dạy: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Chỉ thị số 06 ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND, là giao cho BHTGVN phối hợp, hỗ trợ chức năng thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với hoạt động của QTDND. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là cơ hội để BHTGVN thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm xã hội và sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Những năm qua Chi nhánh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có công tác đối chiếu khách hàng gửi tiền. Đây là hoạt động được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, góp phần trực tiếp vào việc thực hiện sứ mệnh bảo vệ người gửi tiền, tạo dựng niềm tin cho người dân đối với hệ thống QTDND nói riêng và hệ thống tài chính - ngân hàng nói chung.

Công tác đối chiếu khách hàng gửi tiền được coi là “cầu nối niềm tin” giữa BHTGVN - QTDND - khách hàng, vừa góp phần nâng cao minh bạch, an toàn trong hoạt động của QTDND, vừa giúp người dân an tâm hơn khi gửi tiền, qua đó thực hiện đúng sứ mệnh: Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và củng cố niềm tin công chúng đối với hệ thống TCTD.

Đại diện ban lãnh đạo Chi nhánh và Đoàn kiểm tra thống nhất với Đại diện lãnh đạo NHNN Chi nhánh khu vực 4, Cấp ủy chính quyền xã Thanh Sơn và QTDND Thanh Sơn được kiểm tra về phương án triển khai đối chiếu tiền gửi tiết kiệm

Từ năm 2020 đến nay, Chi nhánh đã tiến hành kiểm tra theo yêu cầu của NHNN tại 35 QTDND, trực tiếp đối chiếu với hơn 1.400 khách hàng gửi tiền. Thông qua hoạt động này, người dân không chỉ được xác nhận chính xác số dư tiền gửi của mình mà còn được cán bộ trực tiếp giải thích, tư vấn về nhiều vấn đề thiết thực như vai trò, chức năng, sứ mệnh của BHTGVN, qua đó giúp người gửi tiền hiểu rằng mỗi khoản tiết kiệm của họ đều nằm trong “vùng an toàn pháp lý” được Nhà nước bảo vệ; Việc cần thiết phải đổi sổ tiết kiệm sang mẫu mới theo quy định của NHNN, nhằm tránh rủi ro pháp lý và đảm bảo tính thống nhất; Tầm quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác, sử dụng CMND/CCCD/hộ chiếu còn hiệu lực để bảo đảm tính pháp lý; Định hướng thói quen quản lý tài chính cá nhân: Lựa chọn kỳ hạn gửi tiền phù hợp, theo dõi chặt chẽ sổ tiết kiệm...

Nếu như ban đầu nhiều người dân còn e ngại thì sau khi được đối chiếu và tư vấn, họ đã thay đổi nhận thức, tin tưởng và ủng hộ hoạt động này. Đáng chú ý, sau các đợt đối chiếu, lượng tiền gửi tiết kiệm tại đa số QTDND được kiểm tra đã tăng lên.

Công tác đối chiếu khách hàng gửi tiền tại Chi nhánh đã trở thành điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả làm việc trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, đảng viên - những người góp phần bảo vệ “đồng vốn mồ hôi, nước mắt” của nhân dân, lan tỏa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự vững mạnh của hệ thống tài chính - ngân hàng.

Từ những kết quả đạt được, có thể thấy công tác đối chiếu khách hàng gửi tiền đã thực sự trở thành “cầu nối” giữa BHTGVN với người gửi tiền, góp phần thực hiện thắng lợi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, củng cố niềm tin công chúng đối với hệ thống QTDND và hệ thống ngân hàng. Ở khu vực Tây Bắc Bộ, nơi còn nhiều khó khăn nhưng giàu tiềm năng phát triển, hoạt động này càng có ý nghĩa thiết thực, khẳng định rằng BHTGVN không chỉ bảo vệ đồng vốn của người dân, mà còn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Xây dựng người cán bộ tận tâm, trách nhiệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Công tác đối chiếu tiền gửi tiết kiệm tưởng chừng chỉ là nghiệp vụ kỹ thuật nhưng thực tế lại chính là thước đo bản lĩnh, đạo đức, phong cách của cán bộ BHTGVN.

Qua công tác đối chiếu, người dân nhận thấy đoàn kiểm tra không phải những người “đi tìm sai sót”, mà là những người bạn đồng hành, bảo vệ quyền lợi cho họ. Sự tận tâm, trách nhiệm, cách giải thích ngắn gọn, dễ hiểu đã khiến bà con thêm gắn bó, tin tưởng. Các QTDND được kiểm tra cũng thay đổi nhận thức: từ chỗ lo ngại, e dè, nay họ chủ động phối hợp, coi đây là dịp chấn chỉnh hoạt động, tăng uy tín với khách hàng.

Chính quyền cơ sở cũng ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời lan tỏa thông tin tích cực đến cộng đồng. Đó chính là minh chứng cho việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn: “Gần dân, sát dân, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Anh Nguyễn Thái Minh - Cán bộ kiểm tra Chi nhánh chia sẻ: “Đi đường núi vất vả, có nơi điều kiện làm việc, sinh hoạt thực sự khó khăn nhưng nhìn ánh mắt yên tâm của bà con khi biết tiền gửi được bảo hiểm, chúng tôi thấy mọi khó khăn đều được đền đáp xứng đáng”. Đó chính là động lực để mỗi cán bộ Chi nhánh nói riêng và cán bộ BHTGVN nói chung nỗ lực hơn, tận tâm hơn với công việc.

Cán bộ Đoàn kiểm tra đối chiếu Khách hàng tiền gửi tại xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang

Kết quả trên là minh chứng sinh động cho vai trò lãnh đạo của Chi bộ Chi nhánh. Với phương châm “nói đi đôi với làm, làm đến nơi đến chốn, lấy hiệu quả để kiểm chứng”, Chi bộ đã gắn nhiệm vụ chính trị với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên của Chi nhánh hiểu rõ vai trò, đóng góp của mình trong sứ mệnh bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, giữ vững ổn định xã hội, củng cố niềm tin của người dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Kết quả trên là minh chứng sinh động cho vai trò lãnh đạo của Chi bộ Chi nhánh trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”: Vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giàu trách nhiệm, tận tâm với công việc và chuẩn mực về đạo đức công vụ. Đây cũng chính là đóng góp thiết thực của Chi bộ Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ vào sự nghiệp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần dựng xây một đất nước phát triển bền vững, hùng cường.

Nguyễn Thị Lan Phương

(Phó Giám đốc Chi nhánh BHTG Việt Nam, khu vực Tây Bắc bộ)