Trưởng khu “2 giỏi” ở Xuân Tân

Anh Phan Thanh Liêm, dân tộc Mường được mệnh danh là trưởng khu “2 giỏi” của xã Sơn Lương. Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc và năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình, anh Liêm được Đảng ủy, chính quyền xã ghi nhận, đánh giá cao, Nhân dân mến phục.

Trưởng khu Phan Thanh Liêm (bên phải) gương mẫu phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Xuân Tân là khu dân cư miền núi đầu tiên của tỉnh trước khi sáp nhập đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với địa bàn vùng cao, 80% là đồng bào dân tộc Mường sinh sống, đây là kết quả đáng tự hào. Có được những kết quả ấy là sự đồng lòng, chung sức, kề vai của người dân, nhất là vai trò “nhạc trưởng” của trưởng khu dân cư trong việc phát động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động, tạo thành khối thống nhất, đoàn kết.

Tham gia hoạt động công tác xã hội từ năm 2020 với vai trò là Trưởng khu dân cư, hiện anh Liêm còn là Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội Trưởng Chi hội Nông dân khu Xuân Tân. Anh Liêm cho biết: Là khu dân cư miền núi nhưng ở Xuân Tân trình độ dân trí tương đối cao bởi tập trung nhiều cán bộ, công chức, viên chức về nghỉ hưu theo chế độ. Tuy nhiên, địa bàn khu có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống nên trình độ nhận thức, hiểu biết không đồng đều; người dân từ nhiều nơi đến sinh sống, công tác, làm ăn nên phong tục, tập quán, thói quen cũng khác. Đây là những khó khăn trong công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện công việc chung của khu dân cư.

Anh Liêm vận động người dân đóng góp kinh phí trồng cây hai bên đường giao thông, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Để thực hiện tốt vai trò, anh Liêm xác định cùng một lúc phải thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng là gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình và tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận tham gia các hoạt động, phong trào xây dựng khu dân cư. Chính vì vậy, anh Liêm đã nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất xưởng xi măng đúc sẵn, duy trì hoạt động tổ hợp tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương. Bình quân mỗi năm, thu nhập của gia đình anh đạt trên 300 triệu đồng; cơ sở sản xuất, tổ hợp tác do anh phụ trách giải quyết việc làm cho 5 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 8- 10 triệu đồng/tháng.

Với vai trò là trưởng khu, từ năm 2020 khi nhận nhiệm vụ, anh Liêm đã mạnh dạn tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp kinh phí làm 5km đường điện chiếu sáng, trị giá gần 100 triệu đồng. Ban đầu, công tác vận động để người dân đồng thuận còn khó khăn. Với hình thức “mưa dầm, thấm lâu”, anh đã kiên trì tuyên truyền, giải thích để các hộ dân nhận thức đúng, đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình đường điện. Nhờ đó, công trình đã được hoàn thành, góp phần tạo diện mạo mới văn minh, an toàn hơn ở khu dân cư. Những bóng đèn đường chiếu sáng hàng đêm, đã giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, đóng góp quan trọng đảm bảo trật tự, phòng chống tội phạm. Chính những bóng đèn ấy cũng “mở lối” để anh Liêm mạnh dạn hơn trong việc huy động sức dân làm những công trình phục vụ dân sinh của khu dân cư sau này.

Từ năm 2021 - 2023, anh Liêm tiếp tục huy động người dân nâng cấp sân nhà văn hóa để phục vụ vui chơi, thể dục thể thao; làm lại lề đường, trồng cây xanh dọc các tuyến đường giao thông trong khu; tuyên truyền, vận động để phần lớn các hộ dân trong khu tham gia dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý tập trung rác thải sinh hoạt. Năm 2024, trưởng khu đã huy động người dân đóng góp 600 triệu đồng cùng 400 triệu đồng vận động ủng hộ từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để xây mới nhà văn hóa, mua các thiết bị.

Nhà văn hóa khu Xuân Tân được xây mới từ nguồn đóng góp của người dân, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Bên cạnh đó, anh cùng các tổ chi hội đẩy mạnh tuyên truyền người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bỏ hủ tục lạc hậu; phát triển kinh tế gia đình, có thêm nguồn lực để tham gia các phong trào, hoạt động ở khu dân cư. Cuối năm 2024, khu Xuân Tân vinh dự được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Khu đã trắng hộ nghèo, không còn nhà tạm, nhà dột nát, thu nhập bình quân cao hơn so với mặt bằng chung của xã, đạt 63 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Vũ Đình Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lương cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, trưởng khu Phan Thanh Liêm đã nắm bắt tình hình dân cư, đời sống của Nhân dân rất rõ, khi cần thông tin hoặc địa phương triển khai công việc gì ở khu đều thuận lợi. Đồng thời, từ sự đóng góp xây dựng nông thôn mới của người dân khu Xuân Tân đã tạo sự lan tỏa để các khu dân cư trong xã học tập, làm theo. Qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.”

Với tinh thần trách nhiệm cùng sự tận tụy, anh Phan Thanh Liêm đã động viên, khơi dậy khát vọng đóng góp, cống hiến vì sự nghiệp phát triển quê hương của người dân. Anh là một trong những cá nhân được biểu dương, vinh danh trong phong trào thi đua đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2025- 2030. Với anh Liêm, vinh dự và tự hào hơn đó chính là sự tín nhiệm, niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân trong khu và phần thưởng lớn nhất là quê hương phát triển từng ngày.

Lệ Oanh