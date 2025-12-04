Thời tiết ngày 4/12: Không khí lạnh tăng cường gây rét và mưa diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/12, không khí lạnh đã tràn xuống và ảnh hưởng rõ rệt đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ, gây mưa, mưa nhỏ rải rác và làm nhiệt độ giảm 1-3 độ C.

Tại trạm Bạch Long Vĩ, gió Đông Bắc ghi nhận mạnh cấp 6, cho thấy cường độ không khí lạnh khá rõ rệt ngay từ sớm.

Dự báo trong ngày 4/12, khối không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái mưa, mưa nhỏ rải rác và rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, riêng vùng núi 13-15 độ C, có điểm dưới 12 độ C.

Bắc Bộ duy trì trạng thái mưa, mưa nhỏ rải rác và rét.

Tại Hà Nội, mưa và mưa nhỏ xuất hiện rải rác trong ngày. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất duy trì trong khoảng 15-18 độ C.

Trên biển, gió mạnh khiến tình trạng biển động gia tăng. Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5-3 m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-5 m.

Không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 15 và nhiễu động gió Đông trên cao đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Trung Bộ và Tây Nguyên.

Sáng 4/12, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

Dự báo từ sáng đến đêm 4/12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến 40-90 mm, cục bộ trên 150 mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có lượng mưa 30-60 mm, có nơi vượt 120 mm. Từ đêm 4/12, mưa lớn bắt đầu giảm.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày và đêm 4/12 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30 mm, cục bộ trên 60 mm. Từ ngày 5/12, mưa lớn ở Trung Trung Bộ giảm dần, thời tiết có xu hướng ổn định hơn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam có nơi 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Nguồn baotintuc.vn