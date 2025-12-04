Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2025

Sáng 4/12, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật năm 2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT, lãnh đạo phòng và cán bộ phụ trách công tác TĐKT các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (cũ).

Báo cáo viên giới thiệu các điểm mới trong Luật TĐKT năm 2022

Trong chương trình, đại biểu được báo cáo viên phổ biến, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, thông tư, nghị định, quyết định và văn bản hướng dẫn mới, bao gồm: Luật TĐKT năm 2022; Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực TĐKT; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TĐKT; Thông tư 15/2025/TT-BNV ngày 4/8/2025 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật TĐKT và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TĐKT; Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 28/10/2025 của HĐND tỉnh ban hành quy định xét tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương; Quyết định số 82/2025/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tấp huấn nghiệp vụ công tác TĐKT năm 2025

Tại hội nghị tập huấn, một số vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác TĐKT được chia sẻ, giải đáp. Đây là dịp để các đại biểu trao đổi nghiệp vụ, hướng dẫn cụ thể về quy trình thủ tục hồ sơ, cách thức bình xét, các tiêu chí đánh giá thi đua, bảo đảm sự công bằng, khách quan và chính xác trong công tác khen thưởng.

Bùi Minh