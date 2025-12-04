Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh

Ngày 4/12, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh năm học 2025 - 2026.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày dự thảo nghị quyết tại hội nghị

Về nội dung này, các đại biểu đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ thêm căn cứ pháp lý, phạm vi điều chỉnh và nội dung cụ thể về quy định mức học phí khi học trực tuyến, cơ sở đề xuất phân vùng và việc phân loại vùng theo danh mục địa bàn cấp xã, mức học phí theo vùng...

Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ trình bày dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Ở các nội dung này, các đại biểu nhất trí với tên Nghị quyết như dự thảo. Đồng thời, yêu cầu cơ quan soạn thảo làm rõ về cách tính các chỉ tiêu cụ thể trong Nghị quyết để phù hợp với các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; căn cứ xác định chỉ tiêu tại một số điểm của dự thảo Nghị quyết; rà soát, thể thức và kỹ thuật trình bày dự thảo theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ để đảm bảo tính chuẩn mực của văn bản trước khi trình HĐND tỉnh...

Cũng tại hội nghị, Ban Văn hóa - Xã hội thảo luận về dự thảo Báo cáo thẩm tra về: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; Báo cáo công tác của Ban năm 2025, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Năm 2025, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Công tác thẩm tra ngày càng đi vào chiều sau, tăng tính phản biện, góp phần nâng cao chất lượng quyết định của HĐND tỉnh trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Công tác giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm, kịp thời kiến nghị hoàn thiện chính sách, khắc phục hạn chế trong tổ chức thực hiện.

Hoạt động phối hợp, tham mưu, thông tin tuyên truyền có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của HĐND tỉnh và Ban Văn hóa - Xã hội trong mắt cử tri và Nhân dân.

Lãnh đạo Sở Tư pháp làm rõ một số nội dung trong các dự thảo nghị quyết

Về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm một số tác động đến việc triển khai thực hiện kế hoạch, điển hình như việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh sau khi sáp nhập.

Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất cao với UBND tỉnh về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 về lĩnh vực văn hóa - xã hội. Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 với 12 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 31/10/2025 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp.

Về dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về lĩnh vực văn hóa - xã hội của dự thảo; đồng thời đề nghị nghiên cứu sửa cụm từ “chính quyền địa phương các cấp” tại khoản 1, Điều 2 thành “chính quyền địa phương ở xã, ở phường” cho cụ thể theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm và Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị tham gia soạn thảo và thẩm tra các nội dung dự thảo Nghị quyết.

Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị và phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát các số liệu, nội dung cần bổ sung, làm rõ, đảm bảo sự thống nhất, chính xác và phù hợp với các quy định hiện hành trước khi trình HĐND tỉnh.

Ngọc Lam