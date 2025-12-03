Khai mạc Liên hoan phim Ấn Độ tại tỉnh Phú Thọ 2025

Tối 3/12, tại Rạp chiếu phim Hòa Phong, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Liên hoan phim Ấn Độ tại tỉnh Phú Thọ năm 2025.

Quang cảnh buổi khai mạc.

Liên hoan phim diễn ra từ ngày 3-6/12, giới thiệu các tác phẩm: Tiếng gầm tự do, Tiếng anh tiếng em, Sống chỉ một lần, Nữ đô vật. Mỗi bộ phim đại diện cho các sắc thái độc đáo của điện ảnh Ấn Độ, từ hành động sử thi đến những câu chuyện cảm động về gia đình và tình bạn.

Thông qua những bộ phim giàu bản sắc văn hóa, lịch sử và lối kể chuyện gần gũi, Liên hoan phim giúp khán giả Phú Thọ hiểu thêm về vẻ đẹp đất nước Ấn Độ, cảm nhận giá trị nhân văn, tinh thần lạc quan của con người và những nét đặc trưng của điện ảnh Ấn Độ.

Đông đảo khán giả theo dõi bộ phim.

Liên hoan phim nhằm giới thiệu và đưa nền điện ảnh Ấn Độ đến gần hơn với khán giả Việt Nam nói chung, khán giả Phú Thọ nói riêng, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, tạo cầu nối văn hóa bền chặt hơn giữa hai quốc gia.

Ngay sau khai mạc, bộ phim “Tiếng gầm tự do” thuộc thể loại phim hành động chính kịch, độ dài 184 phút đã được trình chiếu, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Nguyễn Huế