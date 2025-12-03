Khai mạc Liên hoan phim Ấn Độ tại tỉnh Phú Thọ 2025

{title}
{publish}
{head}
Tối 3/12, tại Rạp chiếu phim Hòa Phong, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Liên hoan phim Ấn Độ tại tỉnh Phú Thọ năm 2025.
Quang cảnh buổi khai mạc.
Liên hoan phim diễn ra từ ngày 3-6/12, giới thiệu các tác phẩm: Tiếng gầm tự do, Tiếng anh tiếng em, Sống chỉ một lần, Nữ đô vật. Mỗi bộ phim đại diện cho các sắc thái độc đáo của điện ảnh Ấn Độ, từ hành động sử thi đến những câu chuyện cảm động về gia đình và tình bạn.
Thông qua những bộ phim giàu bản sắc văn hóa, lịch sử và lối kể chuyện gần gũi, Liên hoan phim giúp khán giả Phú Thọ hiểu thêm về vẻ đẹp đất nước Ấn Độ, cảm nhận giá trị nhân văn, tinh thần lạc quan của con người và những nét đặc trưng của điện ảnh Ấn Độ.
Đông đảo khán giả theo dõi bộ phim.
Liên hoan phim nhằm giới thiệu và đưa nền điện ảnh Ấn Độ đến gần hơn với khán giả Việt Nam nói chung, khán giả Phú Thọ nói riêng, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, tạo cầu nối văn hóa bền chặt hơn giữa hai quốc gia.
Ngay sau khai mạc, bộ phim “Tiếng gầm tự do” thuộc thể loại phim hành động chính kịch, độ dài 184 phút đã được trình chiếu, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
Nguyễn Huế
baophutho.vn Được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 694/QĐ-TTg, ngày 18/7/2024, cụm di tích khảo cổ Hang xóm Trại,...
baophutho.vn Sáng 26/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi...
baophutho.vn Nằm trên tuyến đường 435 uốn lượn lên non nước hồ Hòa Bình, tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan sừng sững hiện lên như một mốc son của lịch sử, một...
baophutho.vn Phú Thọ sau hợp nhất đã mở ra một không gian văn hóa rộng lớn và giàu bản sắc. Đây là bước ngoặt quan trọng, đặt ra những yêu cầu mới trong bảo...
baophutho.vn Đất Tổ Phú Thọ - cội nguồn của dân tộc Việt Nam là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, với hệ thống di sản văn hóa phong phú, độc đáo, phản ánh...
baophutho.vn Thời gian qua, các câu lạc bộ (CLB) trường học đã trở thành sân chơi bổ ích giúp nhiều học sinh thỏa niềm đam mê và trau dồi kỹ năng sống. Câu...
baophutho.vn Ngày 19/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2531/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích khảo...